Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 1069
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.05.21 - 21:48
Цитата:
Спорный вопрос!
По мне, но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции, тупой-не знает как-что делать, но непременно лезет с советами, как это сделать правильно по-евоному...
А может Поремушка-тупой?
drakon:
Конечно не знает...
Конечно не знает...
Спорный вопрос!
По мне, но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции, тупой-не знает как-что делать, но непременно лезет с советами, как это сделать правильно по-евоному...
А может Поремушка-тупой?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.05.21 - 11:54
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.05.21 - 14:09
А Войска - идут и идут...
По Красной Площади...
Самолёты - летят...
По Красной Площади...
Самолёты - летят...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.05.21 - 14:26
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2358
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.05.21 - 15:31
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10234
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.05.21 - 10:48
У вас в Германии есть традиция родительский день? У нас сегодня. У меня как раз выпал выходной для посещения близких. Посижу у родного братика. В прошлом году не получилось.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.05.21 - 10:54
Цитата:
А причем тут немцы и дракон?
И вообще причем тут немцы? Они уже покаялись за свое,извинялись на коленях стояли
А дракон обычный русский с немецкой фамилией который в 90ые возомнил себя настоящим Немцем и под шумок уехал в Германию) он тут причем всю жизнь в СССР проживший?Цитата:
Незнамо конечно
Coopidon:
Зря написал. Думаешь он этого не знает!? Но теперь у оного есть повод потроллить тебя, что немцы празднуют своё поражение...
Зря написал. Думаешь он этого не знает!? Но теперь у оного есть повод потроллить тебя, что немцы празднуют своё поражение...
А причем тут немцы и дракон?
И вообще причем тут немцы? Они уже покаялись за свое,извинялись на коленях стояли
А дракон обычный русский с немецкой фамилией который в 90ые возомнил себя настоящим Немцем и под шумок уехал в Германию) он тут причем всю жизнь в СССР проживший?Цитата:
drakon:
Конечно не знает...
Конечно не знает...
Незнамо конечно
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.05.21 - 10:55
Цитата:
Может, иначе зачем она лезла с советами и рассуждениями к дракону? в #5534
Coopidon:
Спорный вопрос! По мне, но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции, тупой-не знает как-что делать, но непременно лезет с советами, как это сделать правильно по-евоному... А может Поремушка-тупой?
Спорный вопрос! По мне, но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции, тупой-не знает как-что делать, но непременно лезет с советами, как это сделать правильно по-евоному... А может Поремушка-тупой?
Может, иначе зачем она лезла с советами и рассуждениями к дракону? в #5534
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.05.21 - 20:42
Магазин "ALDI", начали - разбирать.Новый будут строить.
Этому всего то лет 5 было. Строить будут,
современный, модернизированный...
Этому всего то лет 5 было. Строить будут,
современный, модернизированный...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.05.21 - 14:11
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.05.21 - 19:42
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3337
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.05.21 - 23:05
Цитата:
---Привет ?? Там что А 60 Головой тронулся , или перегрелся на балконе ??
drakon:
---Привет ?? Там что А 60 Головой тронулся , или перегрелся на балконе ??
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.05.21 - 18:30
Я всегда - говорил, что пешком,по деревне, ходить - полезно.
Вот на заправке,хозяин, миллионер, владелец Банка,
магазинов, в деревне, чистит ливнёвку. И ничего...
Вот на заправке,хозяин, миллионер, владелец Банка,
магазинов, в деревне, чистит ливнёвку. И ничего...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.05.21 - 20:36
Проходя, мимо библиотеки, увидел эту коробку, с книгами.
Ну я выбрал себе - пару штук. Вот одна из них.
абайка95, часто рассказываее, про фашизм,
но я сам - почитаю, перед сном...
Ну я выбрал себе - пару штук. Вот одна из них.
абайка95, часто рассказываее, про фашизм,
но я сам - почитаю, перед сном...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.05.21 - 11:51
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 6
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать