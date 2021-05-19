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≡ "Идёт борьба с терроризмом, кто знает, для каких целей вы снимаете" - Решение по делу блогера из села Боровское вынес суд
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41542
"Идёт борьба с терроризмом, кто знает, для каких целей вы снимаете" - Решение по делу блогера из села Боровское вынес суд
Отправлено: 19.05.21 - 11:36
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Оглашение решения и его разъяснение заняли у судьи Амангельды ЕРТЫШПАЕВА 5 минут. Накануне, в прениях, адвокат Даурена Укина попросил оправдать своего подзащитного, а прокурор предложил сделать блогеру предупреждение.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21867
Re: "Идёт борьба с терроризмом, кто знает, для каких целей...
Отправлено: 19.05.21 - 11:36
#1
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Прокурор - понял, что тут правонарушения нет... :lol: ;-)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7901
Re: "Идёт борьба с терроризмом, кто знает, для каких целей...
Отправлено: 19.05.21 - 11:49
#2
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Цитата:
Надо глубоко смотреть, а не то, что вы думаете! Я глубоко смотрю, вы понимаете?

Источник:

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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7991
Re: "Идёт борьба с терроризмом, кто знает, для каких целей...
Отправлено: 19.05.21 - 12:54
#3
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Цитата:
Добринцофф:
Надо глубоко смотреть, а не то, что вы думаете! Я глубоко смотрю, вы понимаете?

Ну может на русском языке человек хуже изъясняется чем на государственном
А т.к.нарушитель и журналисты по всей видимости не знают гос языка вот и пришлось вести суд на русском)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21867
"Идёт борьба с терроризмом, кто знает, для каких целей вы снимаете" - Решение по делу блогера из села Боровское вынес суд
Отправлено: 19.05.21 - 13:31
#4
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Цитата:
abaika95:
вот и пришлось вести суд на русском)

Переводчика, нужно - приглашать.
Судья этого не знает?... :-o
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