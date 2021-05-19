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≡ Темп заболеваемости КВИ продолжает увеличиваться в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41542
Темп заболеваемости КВИ продолжает увеличиваться в Костанайской области
Отправлено: 19.05.21 - 11:36
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17 мая 2021 года в Костанайской области зарегистрированы 33 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,22%. 16 мая темп заболеваемости составлял 0,21%, а в прошлый вторник, 11 мая, 0,16%.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
117
Re: Темп заболеваемости КВИ продолжает увеличиваться в...
Отправлено: 19.05.21 - 11:36
#1
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а этот рост не связан ли напрямую с вакцинацией?
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