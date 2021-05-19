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≡ Макеты животных начали устанавливать на дорогах Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41542
Макеты животных начали устанавливать на дорогах Костанайской области
Отправлено: 19.05.21 - 09:44
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В полиции считают, что это позволит снизить количество ДТП с участием домашнего скота и сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения. Первые три макета установили в Карасуском районе.<br>
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2101
Re: Макеты животных начали устанавливать на дорогах Костаная
Отправлено: 19.05.21 - 09:44
#1
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сколько миллионов бюджетных денег распилили на установке фанерных коров?
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
864
Re: Макеты животных начали устанавливать на дорогах Костанайской...
Отправлено: 19.05.21 - 09:55
#2
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когда-то патрульные машины ставили, а теперь коровки)
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N
§ Nikola_Esil
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.11.18
Сообщений:
59
Re: Макеты животных начали устанавливать на дорогах Костаная
Отправлено: 19.05.21 - 09:55
#3
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надо было фиолетовых поставить, с интеграцией бренда Milka, чтобы они окупались
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
446
Re: Макеты животных начали устанавливать на дорогах Костанайской...
Отправлено: 19.05.21 - 11:33
#4
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А то, что ночью бесхозный скот бродит по дорогам - это нормально, да? Макет не поможет, если хозяева скота разгильдяи
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