Отправлено: - 11:13

Coopidon:

Что за галиматья!? Если про слух говорят-медведь на ухо наступил. То здесь похоже слон с бегемотом- ламбаду танцевали...

maxsaf:

А че тогда блогеру инкриминируют? Что он нарушил?

Цитата:Зависть дело такое....ущербное)Так что завидуй)Цитата:Вроде как в статье написано667 КоАП РК)