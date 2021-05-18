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≡ Бардак со статистикой - Аружан Саин о детском спорте в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41539
Бардак со статистикой - Аружан Саин о детском спорте в Казахстане
Отправлено: 18.05.21 - 23:25
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В Мажилисе проходит обсуждение вопроса развития массового и детского спорта. Уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин заявила, что уже не первый год видит расхождение в статистике между разными ведомствами по охвату детей спортом.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1069
Re: Бардак со статистикой - Аружан Саин о детском спорте в...
Отправлено: 18.05.21 - 23:25
#1
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Цитата:
У нас бардак со статистикой

Цитата:
Синонимы слова бардак
1 беспорядок, неразбериха
2 публичный дом, бордель, дом терпимости, блудилище

Интересно, в каком смысле здесь употреблено, слово- бардак?

Цитата:
Согласно принятым нормам, Министерство культуры и спорта разрабатывает и утверждает правила и методику подушевого нормативного финансирования государственного спортивного и творческого заказа.

Какая чудесная методика!
:lol:
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