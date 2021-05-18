Отправлено: - 22:38

drakon:

Дорога КОстанай - Троицк, станет платной.

drakon:

ВЧКушка, ты что совсем - заболела?

Цитата:Это все делается для привлечения западных туристов. Американцев, французов, немцев.Поэтому и туалеты -не строят. Потому что в деле привлечения туристов, это лишнее!Не нужно туристов-баллвать! А то разбалуются, гостиницы хорошие захотят, шведский стол.И потом мучайся, ищи-выискивай, этот стол, где хочешь...Угождай туристам! Нет уж. Дудки!Пусть привыкают, что вместо туалета-степь, а вместо бумагилист лопуха...Цитата:Они, сладкая парочка, дурак да ярочка, вдвоём с Погремухой.И в мыслях нету лечится чтобы выздороветь.Неизлечимая патология...