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≡ 18 дорог Казахстана станут платными уже в июне: список
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41538
18 дорог Казахстана станут платными уже в июне: список
Отправлено: 18.05.21 - 11:21
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С июня 2021 года 18 участков автодорог Казахстана общей протяженностью 5,8 тысячи километров станут платными. Об этом рассказали в пресс-службе НК "КазАвтоЖол". Две дороги проходят по территории Костанайской области.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21864
Re: 18 дорог Казахстана станут платными уже в июне: список
Отправлено: 18.05.21 - 11:21
#1
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Дорога КОстанай - Троицк,
станет платной.
Наверное яму, с дыркой,
будут - копать... :lol: ;-)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
337
Re: 18 дорог Казахстана станут платными уже в июне: список
Отправлено: 18.05.21 - 14:59
#2
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Аналог российской системы «Платон»,-«плата за тонну»!Но она у них работает с 15-го ноября 2015-го года.Оплата с 1-го февраля 2021-го года 2,35 рубля за тонну.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
337
Re: 18 дорог Казахстана станут платными уже в июне: список
Отправлено: 18.05.21 - 15:00
#3
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Цитата:
drakon:
drakon

Как там Рязань-2 поживает?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21864
Re: 18 дорог Казахстана станут платными уже в июне: список
Отправлено: 18.05.21 - 16:48
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Как там Рязань-2 поживает?

А я то, какое отношение,
имею к Рязани?... :lol: ;-)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
337
Re: 18 дорог Казахстана станут платными уже в июне: список
Отправлено: 18.05.21 - 22:01
#5
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Цитата:
drakon:
А я то, какое отношение, имею к Рязани?..


Не включай дурака!
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21864
18 дорог Казахстана станут платными уже в июне: список
Отправлено: 18.05.21 - 22:21
#6
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Не включай дурака!

ВЧКушка, ты что совсем - заболела?... :-o
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6926
18 дорог Казахстана станут платными уже в июне: список
Отправлено: 18.05.21 - 22:31
#7
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Цитата:
drakon:
имею к Рязани?...

А Костанай какое отношение? :lol: Цитата:
drakon:
ВЧКушка, ты что совсем - заболела?...

Такое бывает. Напишут новость про грязь и вандализм про набережную. и смотрят с оскалом, а что там в Рязани то? Породу собак одну напоминает. :lol:
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1065
Re: 18 дорог Казахстана станут платными уже в июне: список
Отправлено: 18.05.21 - 22:38
#8
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Цитата:
drakon:
Дорога КОстанай - Троицк, станет платной.

Это все делается для привлечения западных туристов. Американцев, французов, немцев.
Поэтому и туалеты -не строят. Потому что в деле привлечения туристов, это лишнее!
Не нужно туристов-баллвать! А то разбалуются, гостиницы хорошие захотят, шведский стол.
И потом мучайся, ищи-выискивай, этот стол, где хочешь...
Угождай туристам! Нет уж. Дудки!
Пусть привыкают, что вместо туалета-степь, а вместо бумаги:-) лист лопуха...
:-o Цитата:
drakon:
ВЧКушка, ты что совсем - заболела?

Они, сладкая парочка, дурак да ярочка, вдвоём с Погремухой.
И в мыслях нету лечится чтобы выздороветь.
Неизлечимая патология...
:-o
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electro
* electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
620
18 дорог Казахстана станут платными уже в июне: список
Отправлено: 18.05.21 - 22:53
#9
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А, вообще, с какого перепугу какой-то казавтожол постановил?...
Где Конституция, в конце концов, в этой стране???
:-x :-x :-x :-x
(для особо одарённых - где свобода передвижения) :-x
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