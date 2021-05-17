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≡ "Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с видеоблогером рассказал начальник ОП Мендыкаринского района
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41538
"Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с видеоблогером рассказал начальник ОП Мендыкаринского района
Отправлено: 17.05.21 - 17:03
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Процесс по обвинению жителя с. Боровское, автора YouTube-канала "Азаттык Аланы" Даурена Укина в неповиновении законному требованию сотрудника полиции (ст. 667 КоАП РК) продолжается в Мендыкаринском районном суде.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7987
"Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с видеоблогером рассказал начальник ОП Мендыкаринского района
Отправлено: 18.05.21 - 11:13
#15
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Цитата:
Coopidon:
Что за галиматья!? Если про слух говорят-медведь на ухо наступил. То здесь похоже слон с бегемотом- ламбаду танцевали...

Зависть дело такое....ущербное)
Так что завидуй)
Цитата:
maxsaf:
А че тогда блогеру инкриминируют? Что он нарушил?

Вроде как в статье написано
667 КоАП РК)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10356
"Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с видеоблогером рассказал начальник ОП Мендыкаринского района
Отправлено: 18.05.21 - 19:09
#16
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Цитата:
abaika95:
Вроде как в статье написано 667 КоАП РК)

Так эта статья про законное требование. Отдай телефон это законное требование? А отдай одежду, золото? Мож там в одежде нельзя заходить или с цепью золотой - мы же не знаем - это же секретное постановление. :lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7987
"Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с видеоблогером рассказал начальник ОП Мендыкаринского района
Отправлено: 18.05.21 - 22:00
#17
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Цитата:
maxsaf:
Так эта статья про законное требование.

Ну по итогу суда узнаем)
По сути ОП это режимный объект)
И всяким любопытным узнавателям как праздновать будут, нечего там делать) хоть с камерой хоть без)
Снимать научились
А отвечать внятно зачем снимают ещё не умеют) вот потихоньку их и научат) не пряником так другим предметом)
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