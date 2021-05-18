Отправлено: - 15:46

yudjin:

Ну а ты говори так... проверять же никто не будет! Закон Архимеда, однако.

Охотник:

Всех собрать "красных" и расстрелять

Цитата:Ну зачем лукавить?) Это больше твой закон уже,Титов не Титов какая разница да?))Цитата:Где-то загрустит один Маркс