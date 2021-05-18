Прогноз на 5 дней
переменная облачность+28°C
  • 759 мм рт.ст.
  • 28% влажность
  • СВ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Ashyq выявил почти 2 тысячи "красных" казахстанцев
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41538
Ashyq выявил почти 2 тысячи "красных" казахстанцев
Отправлено: 18.05.21 - 15:05
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Эта статистика показывает, что некоторые несознательные граждане не соблюдают режим домашней изоляции, пытаются посещать объекты массового скопления населения, перемещаться внутри страны", - отметил Алексей Цой.
Читать новость

5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
185
Re: Ashyq выявил почти 2 тысячи "красных" казахстанцев...
Отправлено: 18.05.21 - 15:05
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне вот интересно. Если у человека был КОВИД и положительный ПЦР. Птом вылечился и получил отрицательный что покажет ваше приложение? И второй момент как я могу узнать свой статус в нем???
Профайл
О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
143
Re: Ashyq выявил почти 2 тысячи "красных" казахстанцев...
Отправлено: 18.05.21 - 15:10
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всех собрать "красных" и расстрелять,а то издеваются над людьми. Придумали всякую ересь,делёжка по цветам,а потом по цвету штанов
Профайл
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13969
Ashyq выявил почти 2 тысячи "красных" казахстанцев
Отправлено: 18.05.21 - 15:20
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Охотник:
Придумали всякую ересь,делёжка по цветам,а потом по цвету штанов

Без этой дележки тупо ВСЕ по домам будут сидеть, с закрытым общепитом и прочими прелестями весны 2020.
Профайл
Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4601
Re: Ashyq выявил почти 2 тысячи "красных" казахстанцев...
Отправлено: 18.05.21 - 15:30
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цветовая дифференциация штанов (Кин-дза-дза)
напророчил фильм :lol: 8-)
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7416
Re: Ashyq выявил почти 2 тысячи "красных" казахстанцев...
Отправлено: 18.05.21 - 15:39
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
С момента внедрения проекта Ashyq выявил 1 867 больных с положительным результатом ПЦР-теста.

Ну а ты говори так... проверять же никто не будет! Закон Архимеда, однако...

Цитата:
некоторые несознательные граждане не соблюдают режим домашней изоляции,

Я вот не понимаю таких людей... зная, что я сдавал тест, зная его положительный результат, в трезвом уме и здравой памяти шорохаться в тех местах, где проверяют. Давать свой ИИН, зная результат? Зачем?

Либо надеются на авось, либо чиновники обманывают, впаривая очередную игрушку... Чем бы дитя не тешилось, лишь бы бюджет пилило...
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7986
Re: Ashyq выявил почти 2 тысячи "красных" казахстанцев...
Отправлено: 18.05.21 - 15:46
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Ну а ты говори так... проверять же никто не будет! Закон Архимеда, однако.

Ну зачем лукавить?) Это больше твой закон уже,Титов не Титов какая разница да?))
Цитата:
Охотник:
Всех собрать "красных" и расстрелять

Где-то загрустит один Маркс
Профайл
С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
306
Ashyq выявил почти 2 тысячи "красных" казахстанцев
Отправлено: 18.05.21 - 16:14
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чем не конц.лагерь?Вместо наколотого номера или бирки на рукаве-приложение.Верной дорогой идете товарищи!
В чем проблема,купил новый телефон и в перед,без приложения ашык.Другое дело,издадут закон-без "ашык" никуда не зайдешь.
Доиграются ребятки в игру,под названием -тотальный контроль.
Понимаю конечно же-люди болеют,умирают.Но и много других болезней,которые уносят жизни в разы больше чем ковид.Сейчас ты не заразился,завтра заразишся.Естественный отбор ни кто не отменял.Мировая истерическая шизофрения продолжается.

[Исправлено: Сергей kst, 18.05.2021 - 16:21]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS