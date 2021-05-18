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≡ 18 дорог Казахстана станут платными уже в июне: список
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41538
18 дорог Казахстана станут платными уже в июне: список
Отправлено: 18.05.21 - 11:21
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С июня 2021 года 18 участков автодорог Казахстана общей протяженностью 5,8 тысячи километров станут платными. Об этом рассказали в пресс-службе НК "КазАвтоЖол". Две дороги проходят по территории Костанайской области.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21861
Re: 18 дорог Казахстана станут платными уже в июне: список
Отправлено: 18.05.21 - 11:21
#1
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Дорога КОстанай - Троицк,
станет платной.
Наверное яму, с дыркой,
будут - копать... :lol: ;-)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
336
Re: 18 дорог Казахстана станут платными уже в июне: список
Отправлено: 18.05.21 - 14:59
#2
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Аналог российской системы «Платон»,-«плата за тонну»!Но она у них работает с 15-го ноября 2015-го года.Оплата с 1-го февраля 2021-го года 2,35 рубля за тонну.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
336
Re: 18 дорог Казахстана станут платными уже в июне: список
Отправлено: 18.05.21 - 15:00
#3
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Цитата:
drakon:
drakon

Как там Рязань-2 поживает?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21861
Re: 18 дорог Казахстана станут платными уже в июне: список
Отправлено: 18.05.21 - 16:48
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Как там Рязань-2 поживает?

А я то, какое отношение,
имею к Рязани?... :lol: ;-)
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