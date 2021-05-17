Отправлено: - 20:13

electro:

Божешмой, какая стыдобища! "И они ещё борются за почётное звание дома высокой культуры и быта" :facepalm:

Цитата:Поконкретнее можете сказать, почему стыдобища? У меня в доме два полных санузла, с ванной и душем оба. А я еще и на улице душ летний построил, просто стройматериал лишний появился. Это тоже стыдобища?