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Нет воды в районе магазина "Океан" в Костанае - ни холодной, ни горячей
Нет воды в районе магазина "Океан" в Костанае - ни холодной, ни горячей
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