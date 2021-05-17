Отправлено: - 10:25

Обращаюсь к вам как к четвертой власти (пожалуй, самой действенной). В районе магазина "Океан" в Костанае уже третьи сутки нет холодной воды. Горячей тоже нет. При такой жаре это катастрофа. Вчера в течение долгого времени работы не велись.