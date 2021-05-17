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≡ Нет воды в районе магазина "Океан" в Костанае - ни холодной, ни горячей
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41536
Нет воды в районе магазина "Океан" в Костанае - ни холодной, ни горячей
Отправлено: 17.05.21 - 10:25
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Обращаюсь к вам как к четвертой власти (пожалуй, самой действенной). В районе магазина "Океан" в Костанае уже третьи сутки нет холодной воды. Горячей тоже нет. При такой жаре это катастрофа. Вчера в течение долгого времени работы не велись.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
727
Re: Нет воды в районе магазина "Океан" в Костанае - ни...
Отправлено: 17.05.21 - 10:25
#1
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Пресс-служба ГКП "Костанай-Су" предоставила комментарий:
"Всю ночь работала бригада, временную трубу положили, так как порыв был на углу улиц Павлова и Касымханова. Сегодня после обеда, скорее всего, будет вода. Но ночью будут ещё отключать, чтобы уже все закончить и положить трубу".
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21856
Re: Нет воды в районе магазина "Океан" в Костанае - ни...
Отправлено: 17.05.21 - 23:39
#2
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Сегодня после обеда, скорее всего, будет вода.

Ну что? Была вода, после обеда?... :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10355
Нет воды в районе магазина "Океан" в Костанае - ни холодной, ни горячей
Отправлено: 18.05.21 - 00:19
#3
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Цитата:
drakon:
Ну что? Была вода, после обеда?...

Те у кого туалет по принципу "дырка в полу" все это время довольные ходят, а те, у кого унитаз - грустные :lol:
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