"Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с видеоблогером рассказал начальник ОП Мендыкаринского района
Отправлено: 17.05.21 - 17:03
Процесс по обвинению жителя с. Боровское, автора YouTube-канала "Азаттык Аланы" Даурена Укина в неповиновении законному требованию сотрудника полиции (ст. 667 КоАП РК) продолжается в Мендыкаринском районном суде. Читать новость
По версии блогера, он подошел к полицейским с благой целью - узнать, как они планируют праздновать День защитника Отечества. Пока ждал начальника, решил заснять на телефон ошибки на информационном стенде, чтобы показать их руководству ОП для исправления
Это комедия в нашем стиле Взрослый мужик Пришел в ОП спросить как там будут праздновать день защитника отечества Вот так запросто,просто захотелось ему И явно захотелось спросить это у самого главного ОПшника ему ответили,посиди дорогой,подожди вот сейчас все от работы избавятся и придут тебе рассказывать как будем праздновать Пока он ждал самого главного а человек этот Укин очень дельный и не любить тратить время свое и чужое попусту Он решил поснимать режимный объект Мало ли,вдруг в ОП незнают что и куда поставить,где автоматы держать и бронежилеты а я тут умный я подскажу В итоге взгляд укина зацепился за стенд где была уйма ошибок Ну такое нельзя пропускать Я же блогер!! Почти Давидыч!!Подумал Укин Надо указать ОП на их ошибки,ведь это моя борьба! а чтобы меня не подвергли насмешкам я камеру выключать не буду! Пусть потом докажут что я вру! .........жалко что рядом не оказалось миграционной полиции РФ. У них с такими блогерами разговор короткий вот тут
Из показаний сотрудников полиции следует, что постановление правительство имеет гриф "Для служебного пользования". Из-за этого нельзя было предоставить документ Укину, чтобы тот убедился в законности требований полиции.
А сколько еще существует таких законов, которые граждане знать не могут но соблюдать обязаны?
maxsaf: А сколько еще существует таких законов, которые граждане знать не могут но соблюдать обязаны?
Около 1500 Законов, Указов, Постановлений, имеющих силу законов. Не считая всяких приказов, инструкций и прочего. Причём юристы делятся по направлениям компетентности. Гражданские дела, семейное право, нотариат, уголовное право и тд... А простой гражданин обязан знать всех их. Иначе как он будет соблюдать, не зная!?
Цитата:
abaika95: Это комедия в нашем стиле Взрослый му
Что за галиматья!? Если про слух говорят-медведь на ухо наступил. То здесь похоже слон с бегемотом- ламбаду танцевали...
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