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≡ "Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с видеоблогером рассказал начальник ОП Мендыкаринского района
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41536
"Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с видеоблогером рассказал начальник ОП Мендыкаринского района
Отправлено: 17.05.21 - 17:03
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Процесс по обвинению жителя с. Боровское, автора YouTube-канала "Азаттык Аланы" Даурена Укина в неповиновении законному требованию сотрудника полиции (ст. 667 КоАП РК) продолжается в Мендыкаринском районном суде.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7980
Re: "Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с...
Отправлено: 17.05.21 - 17:03
#1
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Цитата:
По версии блогера, он подошел к полицейским с благой целью - узнать, как они планируют праздновать День защитника Отечества. Пока ждал начальника, решил заснять на телефон ошибки на информационном стенде, чтобы показать их руководству ОП для исправления
Это комедия в нашем стиле Взрослый мужик Пришел в ОП спросить как там будут праздновать день защитника отечества
Вот так запросто,просто захотелось ему
И явно захотелось спросить это у самого главного ОПшника ему ответили,посиди дорогой,подожди вот сейчас все от работы избавятся и придут тебе рассказывать как будем праздновать Пока он ждал самого главного а человек этот Укин очень дельный и не любить тратить время свое и чужое попусту Он решил поснимать режимный объект Мало ли,вдруг в ОП незнают что и куда поставить,где автоматы держать и бронежилеты а я тут умный я подскажу В итоге взгляд укина зацепился за стенд где была уйма ошибок Ну такое нельзя пропускать Я же блогер!! Почти Давидыч!!Подумал Укин Надо указать ОП на их ошибки,ведь это моя борьба! а чтобы меня не подвергли насмешкам я камеру выключать не буду! Пусть потом докажут что я вру! .........жалко что рядом не оказалось миграционной полиции РФ. У них ​с такими блогерами разговор короткий
вот тут
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10352
Re: "Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с...
Отправлено: 17.05.21 - 18:40
#2
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Цитата:
Из показаний сотрудников полиции следует, что постановление правительство имеет гриф "Для служебного пользования". Из-за этого нельзя было предоставить документ Укину, чтобы тот убедился в законности требований полиции.

А сколько еще существует таких законов, которые граждане знать не могут но соблюдать обязаны? :lol:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21854
Re: "Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с...
Отправлено: 17.05.21 - 20:36
#3
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Блогер, в Казахстане, это опасно для жизни... :-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10352
"Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с видеоблогером рассказал начальник ОП Мендыкаринского района
Отправлено: 17.05.21 - 21:10
#4
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Цитата:
drakon:
Блогер, в Казахстане, это опасно для жизни...

Только блогер?)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21854
Re: "Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с...
Отправлено: 17.05.21 - 21:33
#5
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Цитата:
maxsaf:
Только блогер?)

На днях, одного - убили, в Зоне.
Область - непомню... :-o
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1064
"Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с видеоблогером рассказал начальник ОП Мендыкаринского района
Отправлено: 17.05.21 - 22:19
#6
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Цитата:
maxsaf:
А сколько еще существует таких законов, которые граждане знать не могут но соблюдать обязаны?

Около 1500 Законов, Указов, Постановлений, имеющих силу законов. Не считая всяких приказов, инструкций и прочего.
Причём юристы делятся по направлениям компетентности. Гражданские дела, семейное право, нотариат, уголовное право и тд...
А простой гражданин обязан знать всех их. Иначе как он будет соблюдать, не зная!?
:-o
Цитата:
abaika95:
Это комедия в нашем стиле Взрослый му

Что за галиматья!?
Если про слух говорят-медведь на ухо наступил.
То здесь похоже слон с бегемотом- ламбаду танцевали...
:lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10352
"Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с видеоблогером рассказал начальник ОП Мендыкаринского района
Отправлено: 17.05.21 - 22:54
#7
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Цитата:
Coopidon:
Около 1500 Законов, Указов, Постановлений, имеющих силу законов

Тоже под грифом ДСП? :-o
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21854
"Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с видеоблогером рассказал начальник ОП Мендыкаринского района
Отправлено: 17.05.21 - 23:02
#8
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Цитата:
maxsaf:
Тоже под грифом ДСП?

Внутриведомственные, инструкции, приказы,
Закономи не - явояются. ДСП это не закон... :-o
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6925
"Это режимное помещение!" - О причинах конфликта с видеоблогером рассказал начальник ОП Мендыкаринского района
Отправлено: 17.05.21 - 23:08
#9
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Цитата:
maxsaf:
ДСП?

и ДВП. :lol:
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