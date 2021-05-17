Отправлено: - 17:03

По версии блогера, он подошел к полицейским с благой целью - узнать, как они планируют праздновать День защитника Отечества. Пока ждал начальника, решил заснять на телефон ошибки на информационном стенде, чтобы показать их руководству ОП для исправления

Цитата:Это комедия в нашем стиле Взрослый мужик Пришел в ОП спросить как там будут праздновать день защитника отечестваВот так запросто,просто захотелось емуИ явно захотелось спросить это у самого главного ОПшника ему ответили,посиди дорогой,подожди вот сейчас все от работы избавятся и придут тебе рассказывать как будем праздновать Пока он ждал самого главного а человек этот Укин очень дельный и не любить тратить время свое и чужое попусту Он решил поснимать режимный объект Мало ли,вдруг в ОП незнают что и куда поставить,где автоматы держать и бронежилеты а я тут умный я подскажу В итоге взгляд укина зацепился за стенд где была уйма ошибок Ну такое нельзя пропускать Я же блогер!! Почти Давидыч!!Подумал Укин Надо указать ОП на их ошибки,ведь это моя борьба! а чтобы меня не подвергли насмешкам я камеру выключать не буду! Пусть потом докажут что я вру! .........жалко что рядом не оказалось миграционной полиции РФ. У них ​с такими блогерами разговор короткий