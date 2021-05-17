abaika95: Погремушка как тебе такое обучение? Норм или слабовато?
А это, вообще, нормально? Сам к себе обращаться. Сам себе вопросы задавать? Может тогда уже сам себе и ответишь!? Чего дурака являть? Сам с собой пообщаешься, погавкаешь сам на себя, покусаешь, сам себя...если захочешь. Ох! Забыл у тебя же-праздник-сенодня! Ещё раз, поздравляю!
Цитата:
abaika95: В Подмосковье детишек заставили маршировать с автоматами и выкрикивать лозунги "мы русские с нами бог" (но нацисты только в Киеве не перепутай!)
Цитата:
abaika95: И все будет правильно потому-что, что? Правильно Готт мит унс! Ой тьфу с нами бог! А с ними нет))
Ну так то, да! Все нормально! А ты с чего возбудился-то!? Команду-фас-менказакпен-дали? Конечно, твои намеки и сравнения с фашистами оскорбляют, разжигает и подпадают под статью 174 УК РК, но если редакция смотрит на это, сквозь пальцы, то и пиши себе дальше! Развлекайся и ищи себе приключений-на-одно-место! В конце-концов, раньше-сядешь, раньше-выйдешь! С чистой совестью и порванным ...флагом!
Сейчас посетителей на этом форуме: 2, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 2
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать