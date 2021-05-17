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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1064
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.05.21 - 21:53
#2791
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Цитата:
abaika95:
Погремушка как тебе такое обучение? Норм или слабовато?

А это, вообще, нормально?
Сам к себе обращаться. Сам себе вопросы задавать?
Может тогда уже сам себе и ответишь!?
Чего дурака являть?
Сам с собой пообщаешься, погавкаешь сам на себя, покусаешь, сам себя...если захочешь.
Ох!
Забыл у тебя же-праздник-сенодня!
Ещё раз, поздравляю!
;-)
Цитата:
abaika95:
В Подмосковье детишек заставили маршировать с автоматами и выкрикивать лозунги "мы русские с нами бог" (но нацисты только в Киеве не перепутай!)

Цитата:
abaika95:
И все будет правильно потому-что, что? Правильно Готт мит унс! Ой тьфу с нами бог! А с ними нет))

Ну так то, да!
Все нормально!
А ты с чего возбудился-то!?
Команду-фас-менказакпен-дали?
Конечно, твои намеки и сравнения с фашистами оскорбляют, разжигает и подпадают под статью 174 УК РК, но если редакция смотрит на это, сквозь пальцы, то и пиши себе дальше!
Развлекайся и ищи себе приключений-на-одно-место!
В конце-концов, раньше-сядешь, раньше-выйдешь!
С чистой совестью и порванным ...флагом!
:lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Coopidon, 17.05.2021 - 21:58]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3337
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.05.21 - 22:15
#2792
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Цитата:
abaika95:
Ну ты уже определись) То тебе не интересны споры

---Споры не интересны . А =как это можно объяснить ?---это вам как психологу был вопрос . Только и всего .
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