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≡ Дырка в полу: как в современном Казахстане обстоят дела с туалетами?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41536
Дырка в полу: как в современном Казахстане обстоят дела с туалетами?
Отправлено: 17.05.21 - 11:41
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В пяти регионах страны выгребными ямами пользуется более половины домохозяйств. Кроме того, в 2020 году 58,8% обследуемых домохозяйств использовали для мытья ванну, лишь 15,4% - душ , ещё 32% - баню.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21854
Re: Дырка в полу: как в современном Казахстане обстоят дела с...
Отправлено: 17.05.21 - 11:41
#1
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А в КОстанайской - как?... :lol: ;-)
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
619
Re: Дырка в полу: как в современном Казахстане обстоят дела с...
Отправлено: 17.05.21 - 19:42
#2
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Божешмой, какая стыдобища!
"И они ещё борются за почётное звание дома высокой культуры и быта"
:facepalm:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10352
Дырка в полу: как в современном Казахстане обстоят дела с туалетами?
Отправлено: 17.05.21 - 20:13
#3
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Цитата:
electro:
Божешмой, какая стыдобища! "И они ещё борются за почётное звание дома высокой культуры и быта" :facepalm:

Поконкретнее можете сказать, почему стыдобища? У меня в доме два полных санузла, с ванной и душем оба. А я еще и на улице душ летний построил, просто стройматериал лишний появился. Это тоже стыдобища? :-o
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
619
Re: Дырка в полу: как в современном Казахстане обстоят дела с...
Отправлено: 17.05.21 - 20:22
#4
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Maxsaf
дырка в полу - стыдобища
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7980
Дырка в полу: как в современном Казахстане обстоят дела с туалетами?
Отправлено: 17.05.21 - 21:00
#5
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Цитата:
electro:
дырка в полу - стыдобища

Купи унитаз и не будет стыдно
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10352
Дырка в полу: как в современном Казахстане обстоят дела с туалетами?
Отправлено: 17.05.21 - 21:03
#6
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Цитата:
electro:
дырка в полу - стыдобища

Я так пол-жизни прожил, чего там стыдиться ) Вот в Африке там да, жесть. Пакетики с сами знаете чем, посреди двора. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10352
Дырка в полу: как в современном Казахстане обстоят дела с туалетами?
Отправлено: 17.05.21 - 21:07
#7
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Цитата:
abaika95:
Купи унитаз и не будет стыдно

Ну или хотя бы крышку с ободком, ее проще на такую дырку установить :-)
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1064
Дырка в полу: как в современном Казахстане обстоят дела с туалетами?
Отправлено: 17.05.21 - 21:19
#8
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Цитата:
drakon:
А в КОстанайской - как?...

Почему-то в статистике нет ещё одного варианта!
Что обычно называют-''до ветру".
Т.е. в степь за юрту, с пучком полыни вместо газетки...
:oops:
Цитата:
maxsaf:
Поконкретнее можете сказать, почему стыдобища?

Что естественно, то-не безобразно.
Можно, например, унитаз во дворе поставить.
Как, Погремуха, советует. Поставить во дворе, на лужайке и все. Сидишь себе, природу обозреваешь. Вокруг живность всякая, опять же вечерком обдувает. Ты всех видишь и тебя все видят. Опять же, зазря не подойдут, потому- видят, что занят-медитируешь, значит. И из стройматериалов:-) один унитаз, и все!
Экономия!
:lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10352
Дырка в полу: как в современном Казахстане обстоят дела с туалетами?
Отправлено: 17.05.21 - 21:31
#9
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Цитата:
Coopidon:
Почему-то в статистике нет ещё одного варианта!

Его советская власть упразднила ))
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1064
Дырка в полу: как в современном Казахстане обстоят дела с туалетами?
Отправлено: 17.05.21 - 22:03
#10
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Цитата:
maxsaf:
Его советская власть упразднила ))

Дак, Советская власть, сама упразднилась!
И получается минус на минус, дают-плюс.
Возвращаемся к корням! Возрождаем старинные народные обычаи...
:-o
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