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Дырка в полу: как в современном Казахстане обстоят дела с туалетами?
Дырка в полу: как в современном Казахстане обстоят дела с туалетами?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41536
Дырка в полу: как в современном Казахстане обстоят дела с туалетами?
Отправлено: 17.05.21 - 11:41
В пяти регионах страны выгребными ямами пользуется более половины домохозяйств. Кроме того, в 2020 году 58,8% обследуемых домохозяйств использовали для мытья ванну, лишь 15,4% - душ , ещё 32% - баню.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21854
Re: Дырка в полу: как в современном Казахстане обстоят дела с...
Отправлено: 17.05.21 - 11:41
А в КОстанайской - как?...
Re: Дырка в полу: как в современном Казахстане обстоят дела с...
Отправлено: 17.05.21 - 19:42
Божешмой, какая стыдобища!
"И они ещё борются за почётное звание дома высокой культуры и быта"
:facepalm:
"И они ещё борются за почётное звание дома высокой культуры и быта"
:facepalm:
Дырка в полу: как в современном Казахстане обстоят дела с туалетами?
Отправлено: 17.05.21 - 20:13
Цитата:
Поконкретнее можете сказать, почему стыдобища? У меня в доме два полных санузла, с ванной и душем оба. А я еще и на улице душ летний построил, просто стройматериал лишний появился. Это тоже стыдобища?
electro:
Божешмой, какая стыдобища! "И они ещё борются за почётное звание дома высокой культуры и быта" :facepalm:
Божешмой, какая стыдобища! "И они ещё борются за почётное звание дома высокой культуры и быта" :facepalm:
Поконкретнее можете сказать, почему стыдобища? У меня в доме два полных санузла, с ванной и душем оба. А я еще и на улице душ летний построил, просто стройматериал лишний появился. Это тоже стыдобища?
Re: Дырка в полу: как в современном Казахстане обстоят дела с...
Отправлено: 17.05.21 - 20:22
Maxsaf
дырка в полу - стыдобища
дырка в полу - стыдобища
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7980
Дырка в полу: как в современном Казахстане обстоят дела с туалетами?
Отправлено: 17.05.21 - 21:00
Цитата:
Купи унитаз и не будет стыдно
electro:
дырка в полу - стыдобища
дырка в полу - стыдобища
Купи унитаз и не будет стыдно
Дырка в полу: как в современном Казахстане обстоят дела с туалетами?
Отправлено: 17.05.21 - 21:03
Цитата:
Я так пол-жизни прожил, чего там стыдиться ) Вот в Африке там да, жесть. Пакетики с сами знаете чем, посреди двора.
electro:
дырка в полу - стыдобища
дырка в полу - стыдобища
Я так пол-жизни прожил, чего там стыдиться ) Вот в Африке там да, жесть. Пакетики с сами знаете чем, посреди двора.
Дырка в полу: как в современном Казахстане обстоят дела с туалетами?
Отправлено: 17.05.21 - 21:07
Цитата:
Ну или хотя бы крышку с ободком, ее проще на такую дырку установить
abaika95:
Купи унитаз и не будет стыдно
Купи унитаз и не будет стыдно
Ну или хотя бы крышку с ободком, ее проще на такую дырку установить
Дырка в полу: как в современном Казахстане обстоят дела с туалетами?
Отправлено: 17.05.21 - 21:19
Цитата:
Почему-то в статистике нет ещё одного варианта!
Что обычно называют-''до ветру".
Т.е. в степь за юрту, с пучком полыни вместо газетки...
Цитата:
Что естественно, то-не безобразно.
Можно, например, унитаз во дворе поставить.
Как, Погремуха, советует. Поставить во дворе, на лужайке и все. Сидишь себе, природу обозреваешь. Вокруг живность всякая, опять же вечерком обдувает. Ты всех видишь и тебя все видят. Опять же, зазря не подойдут, потому- видят, что занят-медитируешь, значит. И из стройматериалов один унитаз, и все!
Экономия!
drakon:
А в КОстанайской - как?...
А в КОстанайской - как?...
Почему-то в статистике нет ещё одного варианта!
Что обычно называют-''до ветру".
Т.е. в степь за юрту, с пучком полыни вместо газетки...
Цитата:
maxsaf:
Поконкретнее можете сказать, почему стыдобища?
Поконкретнее можете сказать, почему стыдобища?
Что естественно, то-не безобразно.
Можно, например, унитаз во дворе поставить.
Как, Погремуха, советует. Поставить во дворе, на лужайке и все. Сидишь себе, природу обозреваешь. Вокруг живность всякая, опять же вечерком обдувает. Ты всех видишь и тебя все видят. Опять же, зазря не подойдут, потому- видят, что занят-медитируешь, значит. И из стройматериалов один унитаз, и все!
Экономия!
Дырка в полу: как в современном Казахстане обстоят дела с туалетами?
Отправлено: 17.05.21 - 21:31
Цитата:
Его советская власть упразднила ))
Coopidon:
Почему-то в статистике нет ещё одного варианта!
Почему-то в статистике нет ещё одного варианта!
Его советская власть упразднила ))
Дырка в полу: как в современном Казахстане обстоят дела с туалетами?
Отправлено: 17.05.21 - 22:03
Цитата:
Дак, Советская власть, сама упразднилась!
И получается минус на минус, дают-плюс.
Возвращаемся к корням! Возрождаем старинные народные обычаи...
maxsaf:
Его советская власть упразднила ))
Его советская власть упразднила ))
Дак, Советская власть, сама упразднилась!
И получается минус на минус, дают-плюс.
Возвращаемся к корням! Возрождаем старинные народные обычаи...
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