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≡ Жара пойдёт на спад в ближайшие дни в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41536
Жара пойдёт на спад в ближайшие дни в Костанайской области
Отправлено: 17.05.21 - 20:51
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Как прогнозируют синоптики, во вторник и среду, 18-19 мая, на территории региона местами пройдут дожди, возможны гроза и шквал. В областном центре в ближайшие два дня ожидается переменная облачность без осадков.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
619
Re: Жара пойдёт на спад в ближайшие дни в Костанайской области
Отправлено: 17.05.21 - 20:51
#1
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Пусть шпарит, жар костей не ломит.
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
118
Re: Жара пойдёт на спад в ближайшие дни в Костанайской области
Отправлено: 17.05.21 - 21:38
#2
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Если бут стоять такая жара урожая не будет. вся продуктивная влага испарится.
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