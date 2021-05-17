Отправлено: - 16:02

Публикации Тамерлана Енсебека были размещены в интернете с примечаниями: «Фейковые новости с юмором, сатирический контекст. Любое совпадение с людьми и событиями абсолютная случайность

Цитата:Ну давеча как раз это паблик и фигурировал в деле о рассылке фейковой новости про наших студентов за границейИ по логике раз взяли админа данного паблика то надо идти последовательно и сажать тех кто делал репосты его новостей, к примеру наших костанайских админов,и ведь ладно у него стоит примечание что его новости это фейк ну а остальные то копировали без этой поправки.....их то действия точно подпадают под ст.274 УК РК их будут брать? Если нет то и этого нет смысла наказывать