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≡  Закон шутить не запрещает - Уголовное дело в отношении автора паблика Qaznews24 прокомментировали правозащитники
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41534
Закон шутить не запрещает - Уголовное дело в отношении автора паблика Qaznews24 прокомментировали правозащитники
Отправлено: 17.05.21 - 13:19
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Публикации Тамерлана Енсебека были размещены в интернете с примечаниями: «Фейковые новости с юмором, сатирический контекст. Любое совпадение с людьми и событиями абсолютная случайность». Но полиция восприняла их очень серьезно.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
305
Re: Закон шутить не запрещает - Уголовное дело в отношении...
Отправлено: 17.05.21 - 13:19
#1
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Цитата:
Свобода творчества – это неотъемлемая часть свободы слова. Это естественное право автора самому выбирать темы своих произведений, художественные методы, приемы и принципы. Международные пакты в области прав человека называют свободу самовыражения одним из главных аспектов культурных прав. Это означает свободу искать, получать и распространять любую информацию и идеи в художественной форме, право наслаждаться искусством и творчеством других, а также обязательства государств уважать свободу, необходимую для творческой деятельности.

Источник:

А про обязательства этих современных "художников" не забыли,перед другими гражданами и государством?Посмотришь на современные "творческие" веяния-диву даешься.Давно пора цензуру вводить в интеренете,что бы некоторая художественная каша голову молодежи не забивала.Осюда и случаи, по типу Казани.
Понахватали международных пактов по самовыражению.
Кто-то самовыражаясь-стихи родине пишет,а кто-то с голым задом и передом по сцене бегает.
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urmas
§ urmas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
67
Закон шутить не запрещает - Уголовное дело в отношении автора паблика Qaznews24 прокомментировали правозащитники
Отправлено: 17.05.21 - 13:23
#2
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Цитата:
Но полицейские, судя по всему, с такими понятиями, как «юмор» и «сатира», не знакомы. Источник:

Штош...
Наши местные реалии.
Я,к примеру,до сих пор синюю футболку на выход не ношу.
Мало ли какая шутка юмора может случится...

[Исправлено: urmas, 17.05.2021 - 13:24]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13968
Re: Закон шутить не запрещает - Уголовное дело в отношении...
Отправлено: 17.05.21 - 14:03
#3
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К этому человеку претензий быть не должно. А вот к тем кто делает скрины с его страницы и рассылает их как новости - очень даже.
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