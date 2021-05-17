Отправлено: - 13:19





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=41992 Свобода творчества – это неотъемлемая часть свободы слова. Это естественное право автора самому выбирать темы своих произведений, художественные методы, приемы и принципы. Международные пакты в области прав человека называют свободу самовыражения одним из главных аспектов культурных прав. Это означает свободу искать, получать и распространять любую информацию и идеи в художественной форме, право наслаждаться искусством и творчеством других, а также обязательства государств уважать свободу, необходимую для творческой деятельности.Источник:

Цитата:А про обязательства этих современных "художников" не забыли,перед другими гражданами и государством?Посмотришь на современные "творческие" веяния-диву даешься.Давно пора цензуру вводить в интеренете,что бы некоторая художественная каша голову молодежи не забивала.Осюда и случаи, по типу Казани.Понахватали международных пактов по самовыражению.Кто-то самовыражаясь-стихи родине пишет,а кто-то с голым задом и передом по сцене бегает.