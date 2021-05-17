Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+34°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 16% влажность
  • З, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Дырка в полу: как в современном Казахстане обстоят дела с туалетами?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41534
Дырка в полу: как в современном Казахстане обстоят дела с туалетами?
Отправлено: 17.05.21 - 11:41
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пяти регионах страны выгребными ямами пользуется более половины домохозяйств. Кроме того, в 2020 году 58,8% обследуемых домохозяйств использовали для мытья ванну, лишь 15,4% - душ , ещё 32% - баню.
Читать новость

drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21851
Re: Дырка в полу: как в современном Казахстане обстоят дела с...
Отправлено: 17.05.21 - 11:41
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в КОстанайской - как?... :lol: ;-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 52, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 51
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS