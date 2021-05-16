Re: Почему падают домики? - На одинаковые дефекты детских...

Отправлено: - 11:16

Во дворе дома Тауельсиздик 35 так же зимой в самые морозы ставили эти площадки. Домик тоже уже ломается. Но до сих пор не постелили мягкое покрытие. И дети падают на асфальт. Кроме этого там есть какой то люк и малыши постоянно спотыкаются и падают. Писала в айкомек месяц назад. Ответили, что обращение зарегистрировали и все... Больше ничего. Наверное ждут пока кто -то там сильную травму получит(((. А детская плрщадка по Тауельсиздик 37 вообще находится рядом с проезжей частью. Машины носятся. Недавно девочка маленькая бежала за мячом чуть не сбили. Ну можно ж огородить площадку. У меня вопрос-неужели нужно, что бы случилась трагедия прежде чем позаботятся о безопасности? Пока ребкнок не погиб под воротами футбольного поля, никто не озаботился об их укреплении. Так и тут.