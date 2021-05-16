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Почему падают домики? - На одинаковые дефекты детских площадок жалуются жители Костаная
Почему падают домики? - На одинаковые дефекты детских площадок жалуются жители Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41534
Почему падают домики? - На одинаковые дефекты детских площадок жалуются жители Костаная
Отправлено: 16.05.21 - 16:35
Во дворе дома № 2/1 по ул. Чкалова детская карусель «решила отдохнуть» - домик сорвало с опоры и сейчас он на земле, причем за 10-15 м от места установки. Корреспондент "НГ" посетил этот и несколько других дворов дважды - 1-го и 13 мая. И посмотрел, что там изменилось.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13968
Re: Почему падают домики? - На одинаковые дефекты детских...
Отправлено: 16.05.21 - 16:35
У нас на КСК детскую карусельку с фундаментом вырвали. Некоторые взрослые без наказания не могут.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 1058
Re: Почему падают домики? - На одинаковые дефекты детских...
Отправлено: 16.05.21 - 20:03
Интересно, если я разгадаю загадку и отвечу на вопрос в заголовке, мне будет палагаться премия, приз или гонорар?
Буду рассчитывать на ихнюю чесность!
Итак вопрос был:
Цитата:
Мой ответ
Потому что сделаны хрен..во!
Буду рассчитывать на ихнюю чесность!
Итак вопрос был:
Цитата:
Почему падают домики?
Мой ответ
Потому что сделаны хрен..во!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 10343
Re: Почему падают домики? - На одинаковые дефекты детских...
Отправлено: 16.05.21 - 21:34
Цитата:
Тогда делали на совесть, а щас - бабла побыстрому срубить.
В соседнем дворе - по Гашека, 12 - есть старая советская карусель
Тогда делали на совесть, а щас - бабла побыстрому срубить.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 3904
Re: Почему падают домики? - На одинаковые дефекты детских...
Отправлено: 16.05.21 - 22:23
Потому что заказчик (акимат) не контролирует по причине:
а) Стесняется
б) Ленивый
в) В доле
г) Деньги освоены
а) Стесняется
б) Ленивый
в) В доле
г) Деньги освоены
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7415
Re: Почему падают домики? - На одинаковые дефекты детских...
Отправлено: 16.05.21 - 22:31
Вот интересно, за 3-4 года как начали лепить во дворах эти площадки, была хоть одна и существует и по ныне, образцово-показательная,к которой не было и нет замечаний?
Опередил меня maxsaf, сказав про совесть. Вот совесть, ответственность, забота о детях осталась вот в таких конструкциях моего двора.
Горке и Радуге - 38 лет, качеле - более 30.
Стоят же и не шатаются... с них летать можно!
И как раз вместо этих 3-х предметов в рамках проекта "Бюджет народного участия" нам должны поставить другие пять. Обещали начать в мае... пока тишина.
Меня, как инициатора, часто спрашивают соседи...когда, уже, когда...
По ходу за все косяки, если таковые будут, тоже с меня спрос?
Только я теперь сомневаюсь в затеянном. Эти советские, пусть морально устаревшие, стоят ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ... новые нурлыкунские...через год валятся. И не дай бог на ребенка...
Опередил меня maxsaf, сказав про совесть. Вот совесть, ответственность, забота о детях осталась вот в таких конструкциях моего двора.
Горке и Радуге - 38 лет, качеле - более 30.
Стоят же и не шатаются... с них летать можно!
И как раз вместо этих 3-х предметов в рамках проекта "Бюджет народного участия" нам должны поставить другие пять. Обещали начать в мае... пока тишина.
Меня, как инициатора, часто спрашивают соседи...когда, уже, когда...
По ходу за все косяки, если таковые будут, тоже с меня спрос?
Только я теперь сомневаюсь в затеянном. Эти советские, пусть морально устаревшие, стоят ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ... новые нурлыкунские...через год валятся. И не дай бог на ребенка...
A
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.20
- Сообщений:
- 4
Почему падают домики? - На одинаковые дефекты детских площадок жалуются жители Костаная
Отправлено: 17.05.21 - 09:26
То что домики падают, дело не во времени установки и не в погодных условиях, а в самой конструкции домика, точнее в технологических просчётах. Сам домик не лёгкий, имеет высокий центр тяжести плюс если 1-4 ребёнка туда залезут и их начнут вращать, вот из-за возникшего эксцентриситета и отрывает нижнее крепление от основания закреплённого к земле. Нижнее крепление приварено к проф. трубе из "фольги" которая не обладает необходимой прочностью для данной конструкции . Что кстати чётко видно на последнем фото и на фото номер 5, 6. На фото 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 видно что конструкцию уже доработали четырьмя укосинами. Так что это просчёт изготовителя домиков, а не установщиков. Не осталось инженеров способных просчитать нагрузки, одни эффективные менеджеры.
[Исправлено: Gljuk, 17.05.2021 - 10:24]
[Исправлено: Gljuk, 17.05.2021 - 10:24]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 05.02.21
- Сообщений:
- 67
Почему падают домики? - На одинаковые дефекты детских площадок жалуются жители Костаная
Отправлено: 17.05.21 - 11:08
Цитата:
Anatel: Так что это просчёт изготовителя домиков, а не установщиков.Это не просчет,а сознательное снижение себестоимости, в ущерб надежности. Просчитать пока еще могут. Просто все попилили, а из оставшихся фольгированых опилок и слепили...
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.06.20
- Сообщений:
- 21
Re: Почему падают домики? - На одинаковые дефекты детских...
Отправлено: 17.05.21 - 11:16
Во дворе дома Тауельсиздик 35 так же зимой в самые морозы ставили эти площадки. Домик тоже уже ломается. Но до сих пор не постелили мягкое покрытие. И дети падают на асфальт. Кроме этого там есть какой то люк и малыши постоянно спотыкаются и падают. Писала в айкомек месяц назад. Ответили, что обращение зарегистрировали и все... Больше ничего. Наверное ждут пока кто -то там сильную травму получит(((. А детская плрщадка по Тауельсиздик 37 вообще находится рядом с проезжей частью. Машины носятся. Недавно девочка маленькая бежала за мячом чуть не сбили. Ну можно ж огородить площадку. У меня вопрос-неужели нужно, что бы случилась трагедия прежде чем позаботятся о безопасности? Пока ребкнок не погиб под воротами футбольного поля, никто не озаботился об их укреплении. Так и тут.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.04.20
- Сообщений:
- 305
Почему падают домики? - На одинаковые дефекты детских площадок жалуются жители Костаная
Отправлено: 17.05.21 - 11:20
Цитата:
При нынешних ценах на металл,детские игровые площадки будут только на "баннере".
urmas:
Это не просчет,а сознательное снижение себестоимости, в ущерб надежности.
Это не просчет,а сознательное снижение себестоимости, в ущерб надежности.
При нынешних ценах на металл,детские игровые площадки будут только на "баннере".
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 184
Re: Почему падают домики? - На одинаковые дефекты детских...
Отправлено: 17.05.21 - 11:43
Цитата:
Потому что проектировщик не учил сопромат. По сути весь домик держится на 4 маленьких сварных швах. А шайбы с болтами не выполняют своих функций.
Почему падают домики?
Потому что проектировщик не учил сопромат. По сути весь домик держится на 4 маленьких сварных швах. А шайбы с болтами не выполняют своих функций.
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