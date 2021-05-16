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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 22:23
Цитата:
-----Я бы про стихи поговорил , но меня почему-то забанили ? Может отдельную страничку завести , как думаешь !?? И там стихи выкладывать ??
таноми52:
Давай назло им тоже какую-нибудь тему замутим
Давай назло им тоже какую-нибудь тему замутим
-----Я бы про стихи поговорил , но меня почему-то забанили ? Может отдельную страничку завести , как думаешь !?? И там стихи выкладывать ??
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 726
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 22:32
Цитата:
У вас хорошая память)
Решения о дальнейших санкциях принимаются по понедельникам и четвергам. Не вижу причины, чтобы сейчас изменить этому правилу
Гога:
Когда я покраснел в таком количестве 1 год , 3 месяца и тринадцать дней назад
Когда я покраснел в таком количестве 1 год , 3 месяца и тринадцать дней назад
У вас хорошая память)
Решения о дальнейших санкциях принимаются по понедельникам и четвергам. Не вижу причины, чтобы сейчас изменить этому правилу
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 1057
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 22:49
Цитата:
Алекса -банят. Погремуха, видимо набирается мудрости в общении с таксистаии.
На тебя, царь, одна надежа!
Не подведи!
Когда начнешь прекрасно-мудрствовать!?
Сообщи!
А я пока посплю...
Цитата:
Счиатешь, что 3 недели маловато?
Нда!
Можно было слово недели поменять на года...
Но моё мнение может не совпадать с мнением редакции...
Гога:
Просто чувствую всеми фибрами души , сколько прекрасных слов от alex_60 к сожалению не услышал !!! Но , все равно , спасибо -----alex_60 !!!
Просто чувствую всеми фибрами души , сколько прекрасных слов от alex_60 к сожалению не услышал !!! Но , все равно , спасибо -----alex_60 !!!
Алекса -банят. Погремуха, видимо набирается мудрости в общении с таксистаии.
На тебя, царь, одна надежа!
Не подведи!
Когда начнешь прекрасно-мудрствовать!?
Сообщи!
А я пока посплю...
Цитата:
Гога:
Уважаемая редакция , и лично Тимур Гафуров . Когда я покраснел в таком количестве 1 год , 3 месяца и тринадцать дней назад - то меня забанили на 3 недели - только читать .
Уважаемая редакция , и лично Тимур Гафуров . Когда я покраснел в таком количестве 1 год , 3 месяца и тринадцать дней назад - то меня забанили на 3 недели - только читать .
Счиатешь, что 3 недели маловато?
Нда!
Можно было слово недели поменять на года...
Но моё мнение может не совпадать с мнением редакции...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 22:57
Цитата:
Да нет , все нормально . Просто некоторых на две недели сажают только в читатели, а некоторых - на два дня ( Это я про случай с этим же ником в прошлый раз , примерно месяц назад.И вопрос - (никогда принимают решения - понедельник или четверг ) , а в строгости наказания . В прошлый раз этот ник был выпущен на тропу словоблудия через 48 часов .
Тимур Гафуров:
Да нет , все нормально . Просто некоторых на две недели сажают только в читатели, а некоторых - на два дня ( Это я про случай с этим же ником в прошлый раз , примерно месяц назад.И вопрос - (никогда принимают решения - понедельник или четверг ) , а в строгости наказания . В прошлый раз этот ник был выпущен на тропу словоблудия через 48 часов .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 22:59
Цитата:
[Исправлено: Гога, 16.05.2021 - 20:09]
Счиатешь,----Это на каком языке ??
[Исправлено: Гога, 16.05.2021 - 20:09]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 23:00
Цитата:
---А кто это ??
Coopidon:
Погремуха,
Погремуха,
---А кто это ??
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 23:08
Цитата:
Спасибо,Козлов! я так и подумала
Козлов я:
А если сериал смотрели на компе, то вообще вопросов нет.
А если сериал смотрели на компе, то вообще вопросов нет.
Спасибо,Козлов! я так и подумала
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 23:11
Цитата:
таноми52:
-----Я бы про стихи поговорил , но меня почему-то забанили ? Может отдельную страничку завести , как думаешь !?? И там стихи выкладывать ??
-----Я бы про стихи поговорил , но меня почему-то забанили ? Может отдельную страничку завести , как думаешь !?? И там стихи выкладывать ??
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 23:29
Цитата:
В "свободных темах" есть тема Эдуарда Сурового "Стихи мои ...и хорошие" Там Маркс часто отмечается. Может, это он и есть Суровый?
Там есть стихи-самоделки на злобу дня, так сказать. С интересом залезаю время от времени, ибо люблю поэзию. Сама и двух рифм не составлю, поэтому просто благоговею перед этими талантами
Наверное, можно было бы завести страницу, куда каждый желающий мог бы поместить стихи, затронувшие струны его души, поделиться, так сказать, возникшим в связи с этим настроением
Гога:
Может отдельную страничку завести , как думаешь !?? И там стихи выкладывать ??
Может отдельную страничку завести , как думаешь !?? И там стихи выкладывать ??
В "свободных темах" есть тема Эдуарда Сурового "Стихи мои ...и хорошие" Там Маркс часто отмечается. Может, это он и есть Суровый?
Там есть стихи-самоделки на злобу дня, так сказать. С интересом залезаю время от времени, ибо люблю поэзию. Сама и двух рифм не составлю, поэтому просто благоговею перед этими талантами
Наверное, можно было бы завести страницу, куда каждый желающий мог бы поместить стихи, затронувшие струны его души, поделиться, так сказать, возникшим в связи с этим настроением
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13966
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.05.21 - 00:08
Цитата:
Это Купидон с абайкой так друг на друга обзываются.
Гога:
---А кто это ??
---А кто это ??
Это Купидон с абайкой так друг на друга обзываются.
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