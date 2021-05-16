Отправлено: - 22:49

Гога:

Просто чувствую всеми фибрами души , сколько прекрасных слов от alex_60 к сожалению не услышал !!! Но , все равно , спасибо -----alex_60 !!!

Гога:

Уважаемая редакция , и лично Тимур Гафуров . Когда я покраснел в таком количестве 1 год , 3 месяца и тринадцать дней назад - то меня забанили на 3 недели - только читать .

Цитата:Алекса -банят. Погремуха, видимо набирается мудрости в общении с таксистаии.На тебя, царь, одна надежа!Не подведи!Когда начнешь прекрасно-мудрствовать!?Сообщи!А я пока посплю...Цитата:Счиатешь, что 3 недели маловато?Нда!Можно было слово недели поменять на года...Но моё мнение может не совпадать с мнением редакции...