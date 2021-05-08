Отправлено: - 10:54

Coopidon:

Зря написал. Думаешь он этого не знает!? Но теперь у оного есть повод потроллить тебя, что немцы празднуют своё поражение...

drakon:

Конечно не знает...

Цитата:А причем тут немцы и дракон?И вообще причем тут немцы? Они уже покаялись за свое,извинялись на коленях стоялиА дракон обычный русский с немецкой фамилией который в 90ые возомнил себя настоящим Немцем и под шумок уехал в Германию) он тут причем всю жизнь в СССР проживший?Цитата:Незнамо конечно