Прогноз на 5 дней
дождь+21°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 50% влажность
  • З, 8.39 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «У застройщика возникли проблемы» - Почему затягивают строительство четырёх многоэтажек в Костанае?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41531
«У застройщика возникли проблемы» - Почему затягивают строительство четырёх многоэтажек в Костанае?
Отправлено: 16.05.21 - 14:49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Строительство домов №№ 45, 45/1, 45/2 и 45/3 началось в декабре 2019 года, заселять дома планировали в конце 2020-го. К маю 2021-го больше всех приблизился к сдаче в эксплуатацию дом № 45, где сейчас идут отделочные работы. Остальные здания ещё на стадии возведения стен.
Читать новость

drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21850
Re: «У застройщика возникли проблемы» - Почему затягивают...
Отправлено: 16.05.21 - 14:49
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо стало - воровайкам.
Деньги - стырили, на
Корону - свалили.
Поди - разберись... :-o
Профайл
peshexod
* peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3904
Re: «У застройщика возникли проблемы» - Почему затягивают...
Отправлено: 16.05.21 - 22:19
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По итогам встречи инициативная группа начала сбор подписей под коллективным обращением к акиму Костаная.

Аким города не решает, он просто ничего не делает, у нас аким области царь и бог.
Но он тоже с челядью не общается.
Тупичок ...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 37
Зарегистрированные пользователи: peshexod

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS