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По итогам встречи инициативная группа начала сбор подписей под коллективным обращением к акиму Костаная.

Цитата:Аким города не решает, он просто ничего не делает, у нас аким области царь и бог.Но он тоже с челядью не общается.Тупичок ...