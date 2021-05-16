Прогноз на 5 дней
дождь+21°C
  • 767 мм рт.ст.
  • 50% влажность
  • З, 8.39 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Почему падают домики? - На одинаковые дефекты детских площадок жалуются жители Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41531
Почему падают домики? - На одинаковые дефекты детских площадок жалуются жители Костаная
Отправлено: 16.05.21 - 16:35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во дворе дома № 2/1 по ул. Чкалова детская карусель «решила отдохнуть» - домик сорвало с опоры и сейчас он на земле, причем за 10-15 м от места установки. Корреспондент "НГ" посетил этот и несколько других дворов дважды - 1-го и 13 мая. И посмотрел, что там изменилось.
Читать новость

Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13965
Re: Почему падают домики? - На одинаковые дефекты детских...
Отправлено: 16.05.21 - 16:35
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас на КСК детскую карусельку с фундаментом вырвали. Некоторые взрослые без наказания не могут.
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1056
Re: Почему падают домики? - На одинаковые дефекты детских...
Отправлено: 16.05.21 - 20:03
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, если я разгадаю загадку и отвечу на вопрос в заголовке, мне будет палагаться премия, приз или гонорар?
Буду рассчитывать на ихнюю чесность!
:-o
Итак вопрос был:
Цитата:
Почему падают домики?

Мой ответ
Потому что сделаны хрен..во!
;-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10343
Re: Почему падают домики? - На одинаковые дефекты детских...
Отправлено: 16.05.21 - 21:34
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В соседнем дворе - по Гашека, 12 - есть старая советская карусель

Тогда делали на совесть, а щас - бабла побыстрому срубить. :-)
Профайл
peshexod
* peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3904
Re: Почему падают домики? - На одинаковые дефекты детских...
Отправлено: 16.05.21 - 22:23
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потому что заказчик (акимат) не контролирует по причине:
а) Стесняется
б) Ленивый
в) В доле
г) Деньги освоены
Профайл
yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7414
Re: Почему падают домики? - На одинаковые дефекты детских...
Отправлено: 16.05.21 - 22:31
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот интересно, за 3-4 года как начали лепить во дворах эти площадки, была хоть одна и существует и по ныне, образцово-показательная,к которой не было и нет замечаний?
Опередил меня maxsaf, сказав про совесть. Вот совесть, ответственность, забота о детях осталась вот в таких конструкциях моего двора.

Горке и Радуге - 38 лет, качеле - более 30.
Стоят же и не шатаются... с них летать можно!
И как раз вместо этих 3-х предметов в рамках проекта "Бюджет народного участия" нам должны поставить другие пять. Обещали начать в мае... пока тишина.
Меня, как инициатора, часто спрашивают соседи...когда, уже, когда...
По ходу за все косяки, если таковые будут, тоже с меня спрос?
Только я теперь сомневаюсь в затеянном. Эти советские, пусть морально устаревшие, стоят ТРИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ... новые нурлыкунские...через год валятся. И не дай бог на ребенка...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: peshexod

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS