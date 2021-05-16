Отправлено: - 19:46

abaika95:

Ну тоесть Куат в сути прав когда тех кто не хочет изучать язык называет гастарбайтерами?)

Цитата:То есть, как всегда-негде ниправ!Сначала, гастрабайтер (давай уже будем называть как называет их твой фюрер. Ему будет приятноэто наемный работник-иностранец. А будет гастрабайтер учить казяз или нет? Зайди в раздевалку любого футбольного клуба, хотя почему футбольного, просто в раздевалку спортсменов в Казахстане, спроси и сам выясни. Хотят они учить госязык или нет.Ещё лучше, проедь в такси, глядишь у таксиста больше познаний, чем у тебя...