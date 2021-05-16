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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11907
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 18:24
#2731
Комментарий удален модератором.
Профайл
a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11907
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 18:25
#2732
Комментарий удален модератором.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13965
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 18:33
#2733
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Цитата:
abaika95:
Куат в сути прав когда тех кто не хочет изучать язык называет гастарбайтерами?)

Причём здесь это? Как я понял, те именно граждане РК.

Цитата:
abaika95:
,если нужно выучить язык то выучат,ради денег ничего не жалко

Ну да. Чтобы выучить язык, нужно потратить ресурсы - время, силы, деньги. Если потом потраченные ресурсы восполнятся хорошими деньгами - почему бы и нет?
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21850
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 18:50
#2734
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Цитата:
alex_60:
брехня. у вас 13 и дождь

Да, я про КОстанай - говорил... :lol: ;-)
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1056
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 19:46
#2735
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Цитата:
abaika95:
Ну тоесть Куат в сути прав когда тех кто не хочет изучать язык называет гастарбайтерами?)

То есть, как всегда-негде ниправ!
:lol:
Сначала, гастрабайтер (давай уже будем называть как называет их твой фюрер. Ему будет приятно ;-)
это наемный работник-иностранец. А будет гастрабайтер учить казяз или нет? Зайди в раздевалку любого футбольного клуба, хотя почему футбольного, просто в раздевалку спортсменов в Казахстане, спроси и сам выясни. Хотят они учить госязык или нет.
Ещё лучше, проедь в такси, глядишь у таксиста больше познаний, чем у тебя...
;-)
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1056
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 19:54
#2736
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Цитата:
abaika95:
Получили РФское гражданство,вернулись и работают здесь,если нужно выучить язык то выучат,ради денег ничего не жалко)

Почему то у тебя в мозгу, из-за его размеров, не может уложиться мысль что казяз, госяз, не хотят учить не только русские, но и многие другие национальности.
Собственно есть статистика, где кроме русских, зафиксировано колоссальное выбытие не только русских, но и украинцев, белорусов, татар, башкир, чеченцев, немцев, евреев и других.
Так что, Бобер, выдыхай!
Иди спроси у таксиста!

:lol: :lol: :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2378
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 19:59
#2737
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Смотрю южнокор. сериал "Блестящий ум. Лабиринты разума". И тут же на странице флуда под моим меню вылезла реклама
ivi.ru "Лабиринты разума". Это взаимосвязано?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3324
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 20:14
#2738
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Смотрю , тут у одного словесная диарея началась , раз в минуту коммент, и каждый раз - красный .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3324
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 20:19
#2739
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Может пора уже на карантин кое-кого отправить ??Диарея так же опасна , как ковид . А может ещё и хуже --- забрызгать может , и маска не спасет !! :-P :-P
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a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11907
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 20:20
#2740
Комментарий удален модератором.
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a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11907
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 20:23
#2741
Комментарий удален модератором.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3324
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 20:24
#2742
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Цитата:
alex_60:

Смотрю , ты на сайте .. Шел бы лучше баиньки . Так для всех будет спокойнее .
Профайл
a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11907
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 20:26
#2743
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quote]Гога: Может пора уже на карантин кое-кого отправить ??Диарея так же опасна , как ковид . А может ещё и хуже --- забрызгать может , и маска не спасет !!
Профайл
a
* alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11907
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 20:28
#2744
Комментарий удален модератором.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3324
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 20:32
#2745
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Цитата:
alex_60:

----Тебе не надоело с самим собою беседовать ?? Или так сильно макушку напекло , что мочи нет ?? Бедненький ты мой :-( :-( Измени принципам ---- пиши в личку . Или СЛАБО ??
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