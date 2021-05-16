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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 18:24
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 18:25
Комментарий удален модератором.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13965
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 18:33
Цитата:
Причём здесь это? Как я понял, те именно граждане РК.
Цитата:
Ну да. Чтобы выучить язык, нужно потратить ресурсы - время, силы, деньги. Если потом потраченные ресурсы восполнятся хорошими деньгами - почему бы и нет?
abaika95:
Куат в сути прав когда тех кто не хочет изучать язык называет гастарбайтерами?)
Куат в сути прав когда тех кто не хочет изучать язык называет гастарбайтерами?)
Причём здесь это? Как я понял, те именно граждане РК.
Цитата:
abaika95:
,если нужно выучить язык то выучат,ради денег ничего не жалко
,если нужно выучить язык то выучат,ради денег ничего не жалко
Ну да. Чтобы выучить язык, нужно потратить ресурсы - время, силы, деньги. Если потом потраченные ресурсы восполнятся хорошими деньгами - почему бы и нет?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21850
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 18:50
Цитата:
Да, я про КОстанай - говорил...
alex_60:
брехня. у вас 13 и дождь
брехня. у вас 13 и дождь
Да, я про КОстанай - говорил...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 19:46
Цитата:
То есть, как всегда-негде ниправ!
Сначала, гастрабайтер (давай уже будем называть как называет их твой фюрер. Ему будет приятно
это наемный работник-иностранец. А будет гастрабайтер учить казяз или нет? Зайди в раздевалку любого футбольного клуба, хотя почему футбольного, просто в раздевалку спортсменов в Казахстане, спроси и сам выясни. Хотят они учить госязык или нет.
Ещё лучше, проедь в такси, глядишь у таксиста больше познаний, чем у тебя...
abaika95:
Ну тоесть Куат в сути прав когда тех кто не хочет изучать язык называет гастарбайтерами?)
Ну тоесть Куат в сути прав когда тех кто не хочет изучать язык называет гастарбайтерами?)
То есть, как всегда-негде ниправ!
Сначала, гастрабайтер (давай уже будем называть как называет их твой фюрер. Ему будет приятно
это наемный работник-иностранец. А будет гастрабайтер учить казяз или нет? Зайди в раздевалку любого футбольного клуба, хотя почему футбольного, просто в раздевалку спортсменов в Казахстане, спроси и сам выясни. Хотят они учить госязык или нет.
Ещё лучше, проедь в такси, глядишь у таксиста больше познаний, чем у тебя...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 19:54
Цитата:
Почему то у тебя в мозгу, из-за его размеров, не может уложиться мысль что казяз, госяз, не хотят учить не только русские, но и многие другие национальности.
Собственно есть статистика, где кроме русских, зафиксировано колоссальное выбытие не только русских, но и украинцев, белорусов, татар, башкир, чеченцев, немцев, евреев и других.
Так что, Бобер, выдыхай!
Иди спроси у таксиста!
abaika95:
Получили РФское гражданство,вернулись и работают здесь,если нужно выучить язык то выучат,ради денег ничего не жалко)
Получили РФское гражданство,вернулись и работают здесь,если нужно выучить язык то выучат,ради денег ничего не жалко)
Почему то у тебя в мозгу, из-за его размеров, не может уложиться мысль что казяз, госяз, не хотят учить не только русские, но и многие другие национальности.
Собственно есть статистика, где кроме русских, зафиксировано колоссальное выбытие не только русских, но и украинцев, белорусов, татар, башкир, чеченцев, немцев, евреев и других.
Так что, Бобер, выдыхай!
Иди спроси у таксиста!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2378
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 19:59
Смотрю южнокор. сериал "Блестящий ум. Лабиринты разума". И тут же на странице флуда под моим меню вылезла реклама
ivi.ru "Лабиринты разума". Это взаимосвязано?
ivi.ru "Лабиринты разума". Это взаимосвязано?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 20:14
Смотрю , тут у одного словесная диарея началась , раз в минуту коммент, и каждый раз - красный .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 20:19
Может пора уже на карантин кое-кого отправить ??Диарея так же опасна , как ковид . А может ещё и хуже --- забрызгать может , и маска не спасет !!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 20:20
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 20:23
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 20:24
Цитата:
Смотрю , ты на сайте .. Шел бы лучше баиньки . Так для всех будет спокойнее .
alex_60:
Смотрю , ты на сайте .. Шел бы лучше баиньки . Так для всех будет спокойнее .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 20:26
quote]Гога: Может пора уже на карантин кое-кого отправить ??Диарея так же опасна , как ковид . А может ещё и хуже --- забрызгать может , и маска не спасет !!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 20:28
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 20:32
Цитата:
----Тебе не надоело с самим собою беседовать ?? Или так сильно макушку напекло , что мочи нет ?? Бедненький ты мой Измени принципам ---- пиши в личку . Или СЛАБО ??
alex_60:
----Тебе не надоело с самим собою беседовать ?? Или так сильно макушку напекло , что мочи нет ?? Бедненький ты мой Измени принципам ---- пиши в личку . Или СЛАБО ??
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