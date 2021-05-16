Отправлено: - 16:35

Во дворе дома № 2/1 по ул. Чкалова детская карусель «решила отдохнуть» - домик сорвало с опоры и сейчас он на земле, причем за 10-15 м от места установки. Корреспондент "НГ" посетил этот и несколько других дворов дважды - 1-го и 13 мая. И посмотрел, что там изменилось.