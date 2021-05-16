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≡ Почему падают домики? - На одинаковые дефекты детских площадок жалуются жители Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41530
Почему падают домики? - На одинаковые дефекты детских площадок жалуются жители Костаная
Отправлено: 16.05.21 - 16:35
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Во дворе дома № 2/1 по ул. Чкалова детская карусель «решила отдохнуть» - домик сорвало с опоры и сейчас он на земле, причем за 10-15 м от места установки. Корреспондент "НГ" посетил этот и несколько других дворов дважды - 1-го и 13 мая. И посмотрел, что там изменилось.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13964
Re: Почему падают домики? - На одинаковые дефекты детских...
Отправлено: 16.05.21 - 16:35
#1
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У нас на КСК детскую карусельку с фундаментом вырвали. Некоторые взрослые без наказания не могут.
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