Отправлено: - 12:53

Тимур Гафуров:

goo_kostanaiДобрый вечер, уважаемые подписчики. В ответ на данный инцидент сообщаем, что Отделом образования города проведено выяснение всех обстоятельств сложившейся ситуации. В ходе чего, установлено, что виноваты как одна, так и другая сторона. Недопонимание сторон конфликта произошло из- за языкового барьера. На данный момент конфликт исчерпан, стороны принесли друг другу извинения. Просим всех с пониманием отнестись к ситуации и не развивать далее конфликт. Ведь и учитель, и дети осознали свои ошибки и извинились друг перед другом.

Цитата:Ясно!То есть отдел образования и Уважаемая Редакция решили ,,не раздувать''. Хотя на видео видно как ,,человек-похожий-на-педагога'' хватает за шкирку и тащит школьника...Но некий блоггер решил то, на что вы не решились, раздуть скандал....Все ясно!Благодарю за исчерпывающий ответ.