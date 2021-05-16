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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.05.21 - 12:34
Цитата:
Нет, позже. Мы проверяли
Coopidon:
зарегестрировался раньше
зарегестрировался раньше
Нет, позже. Мы проверяли
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.05.21 - 12:48
Цитата:
Не уверен, но хотя вам виднее.
Но тогда Редакция должна быть последовательна в своих решениях. И удалить все предустановленные аватарам, которые и сейчас доступны для выбора аватарки любым пользователем.
Тимур Гафуров:
Нет, позже. Мы проверяли
Нет, позже. Мы проверяли
Не уверен, но хотя вам виднее.
Но тогда Редакция должна быть последовательна в своих решениях. И удалить все предустановленные аватарам, которые и сейчас доступны для выбора аватарки любым пользователем.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.05.21 - 12:53
Цитата:
Ясно!
То есть отдел образования и Уважаемая Редакция решили ,,не раздувать''. Хотя на видео видно как ,,человек-похожий-на-педагога'' хватает за шкирку и тащит школьника...
Но некий блоггер решил то, на что вы не решились, раздуть скандал....
Все ясно!
Благодарю за исчерпывающий ответ.
Тимур Гафуров:
goo_kostanaiДобрый вечер, уважаемые подписчики. В ответ на данный инцидент сообщаем, что Отделом образования города проведено выяснение всех обстоятельств сложившейся ситуации. В ходе чего, установлено, что виноваты как одна, так и другая сторона. Недопонимание сторон конфликта произошло из- за языкового барьера. На данный момент конфликт исчерпан, стороны принесли друг другу извинения. Просим всех с пониманием отнестись к ситуации и не развивать далее конфликт. Ведь и учитель, и дети осознали свои ошибки и извинились друг перед другом.
goo_kostanaiДобрый вечер, уважаемые подписчики. В ответ на данный инцидент сообщаем, что Отделом образования города проведено выяснение всех обстоятельств сложившейся ситуации. В ходе чего, установлено, что виноваты как одна, так и другая сторона. Недопонимание сторон конфликта произошло из- за языкового барьера. На данный момент конфликт исчерпан, стороны принесли друг другу извинения. Просим всех с пониманием отнестись к ситуации и не развивать далее конфликт. Ведь и учитель, и дети осознали свои ошибки и извинились друг перед другом.
Ясно!
То есть отдел образования и Уважаемая Редакция решили ,,не раздувать''. Хотя на видео видно как ,,человек-похожий-на-педагога'' хватает за шкирку и тащит школьника...
Но некий блоггер решил то, на что вы не решились, раздуть скандал....
Все ясно!
Благодарю за исчерпывающий ответ.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2376
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.05.21 - 13:56
Цитата:
Нет, я взяла бы похожую на её последнюю аву -Алёнушку. НГ -это вам не ж-л для мужчин("Плейбой", н-р)
drakon:
Да, на первую, Юли Елиссевой. Или - похлжую.
Да, на первую, Юли Елиссевой. Или - похлжую.
Нет, я взяла бы похожую на её последнюю аву -Алёнушку. НГ -это вам не ж-л для мужчин("Плейбой", н-р)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21847
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.05.21 - 14:01
Цитата:
Оставайся при - своей. Мне нравится...
таноми52:
Нет, я взяла бы похожую на её последнюю аву -Алёнушку.
Нет, я взяла бы похожую на её последнюю аву -Алёнушку.
Оставайся при - своей. Мне нравится...
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.05.21 - 14:05
Цитата:
Я уточнил - к сожалению, мы не проверили, кто первый зарегистрировался. И теперь это уже и нельзя проверить. Приношу извинения за дезинформацию. Но при выборе между живым и мертвым аккаунтами мы в любом случае будем за живой, независимо от даты регистрации. Владельцу второго аккаунта было направлено сообщение, он не ответил. Кроме того, даже если пользователь зарегистрировался раньше, он может сменить свой аватар, и мы не будем знать, когда он это сделал. Проверять все аватарки в базе не будем - нет на это времени.
Coopidon:
Не уверен, но хотя вам виднее.
Не уверен, но хотя вам виднее.
Я уточнил - к сожалению, мы не проверили, кто первый зарегистрировался. И теперь это уже и нельзя проверить. Приношу извинения за дезинформацию. Но при выборе между живым и мертвым аккаунтами мы в любом случае будем за живой, независимо от даты регистрации. Владельцу второго аккаунта было направлено сообщение, он не ответил. Кроме того, даже если пользователь зарегистрировался раньше, он может сменить свой аватар, и мы не будем знать, когда он это сделал. Проверять все аватарки в базе не будем - нет на это времени.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.05.21 - 14:09
Цитата:
За отдел образования отвечать не буду. Отвечу за редакцию - да, мы решили не продолжать тему. Потому что дальнейшие разбирательства возможны только в полиции (но родители ученика не обращались с заявлением) или в суде (такая же история). СМИ в этой ситуации может только опросить участников конфликта (но они говорить не будут, ибо помирились), а также взять комментарий в госоргане (здесь нас уже чиновники опередили)? Мы не полиция, не суд и не уполномоченный по правам ребенка. Мы сообщаем о событии и берем комментарии. Что и было сделано на нашем аккаунте в Инстаграм.
Coopidon:
То есть отдел образования и Уважаемая Редакция решили ,,не раздувать''
То есть отдел образования и Уважаемая Редакция решили ,,не раздувать''
За отдел образования отвечать не буду. Отвечу за редакцию - да, мы решили не продолжать тему. Потому что дальнейшие разбирательства возможны только в полиции (но родители ученика не обращались с заявлением) или в суде (такая же история). СМИ в этой ситуации может только опросить участников конфликта (но они говорить не будут, ибо помирились), а также взять комментарий в госоргане (здесь нас уже чиновники опередили)? Мы не полиция, не суд и не уполномоченный по правам ребенка. Мы сообщаем о событии и берем комментарии. Что и было сделано на нашем аккаунте в Инстаграм.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13960
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.05.21 - 15:13
Цитата:
Вообще очень интересно - почему иногда полиции достаточно ролика на ютуб, чтобы возбудить дело, а иногда вот прямо необходимо только заявление пострадавшей стороны? Тут явно дискредитация организации образования, как минимум.
Тимур Гафуров:
Потому что дальнейшие разбирательства возможны только в полиции (но родители ученика не обращались с заявлением) или в суде (такая же история).
Потому что дальнейшие разбирательства возможны только в полиции (но родители ученика не обращались с заявлением) или в суде (такая же история).
Вообще очень интересно - почему иногда полиции достаточно ролика на ютуб, чтобы возбудить дело, а иногда вот прямо необходимо только заявление пострадавшей стороны? Тут явно дискредитация организации образования, как минимум.
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