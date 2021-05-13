, так как считаем такие инциденты недопустимыми, а тему - важной для обсуждения. Планировали на следующее утро взять комментарий в отделе образования и сделать новость. Но к тому времени отдел образования уже прокомментировал в нашем паблике, Можете полистать ленту - увидите. Поскольку инцидент завершился, продолжать тему не стали.
Тимур Гафуров: Но к тому времени отдел образования уже прокомментировал в нашем паблике, Можете полистать ленту - увидите. Поскольку инцидент завершился, продолжать тему не стали.
Обращаюсь к сообществу. Может ли ктото скопировать комментарий отдела образования и выложить сюда. Для редакции, это видимо неподьемная проблема... Но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции...
Coopidon: Для редакции, это видимо неподьемная проблема...
Не проблема - пожалуйста goo_kostanaiДобрый вечер, уважаемые подписчики. В ответ на данный инцидент сообщаем, что Отделом образования города проведено выяснение всех обстоятельств сложившейся ситуации. В ходе чего, установлено, что виноваты как одна, так и другая сторона. Недопонимание сторон конфликта произошло из- за языкового барьера. На данный момент конфликт исчерпан, стороны принесли друг другу извинения. Просим всех с пониманием отнестись к ситуации и не развивать далее конфликт. Ведь и учитель, и дети осознали свои ошибки и извинились друг перед другом.
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