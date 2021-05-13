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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1052
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 13.05.21 - 19:40
#3251
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Обращаюсь к редакции с вопросом.
Давечи, на одном из многочисленных ютуб-каналах, было опубликовано видео. С броском заголовком:
Цитата:
Костанай дети Гастрабайтеров с россии издеваются над учителем казахского ящыка




и логотипом ''НГ'' на красном фоне.

Вопрос. Имеет ли отношение НГ к данному ролику? И если да, то может ли редакция прокомментировать происходящие на них события? И последствия этих событий?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10341
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 13.05.21 - 20:36
#3252
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Цитата:
Coopidon:
Вопрос. Имеет ли отношение НГ к данному ролику? И если да, то может ли редакция прокомментировать происходящие на них события? И последствия этих событий?

Если это действительно учитель - то и от департамента образования было бы неплохо получить коментарии. :-x
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11872
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.05.21 - 11:02
#3253
Комментарий удален модератором.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2375
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.05.21 - 11:30
#3254
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Тоже вопрос к редакции: мне сменить мою аватарку?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21845
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.05.21 - 11:46
#3255
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Цитата:
таноми52:
мне сменить мою аватарку?

Да, на первую, Юли Елиссевой.
Или - похлжую... :lol: :oops:
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
722
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.05.21 - 12:09
#3256
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Цитата:
Coopidon:
Обращаюсь к редакции с вопросом.

К заголовку отношения не имеем. Видео прислали нам тоже, мы его разместили здесь , так как считаем такие инциденты недопустимыми, а тему - важной для обсуждения. Планировали на следующее утро взять комментарий в отделе образования и сделать новость. Но к тому времени отдел образования уже прокомментировал в нашем паблике, Можете полистать ленту - увидите. Поскольку инцидент завершился, продолжать тему не стали.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
722
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.05.21 - 12:14
#3257
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Цитата:
таноми52:
Тоже вопрос к редакции: мне сменить мою аватарку?

Пользователь tsks не сменил аватарку и был удален. Спасибо, что напомнили
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1052
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.05.21 - 12:29
#3258
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Но к тому времени отдел образования уже прокомментировал в нашем паблике, Можете полистать ленту - увидите. Поскольку инцидент завершился, продолжать тему не стали.

Обращаюсь к сообществу. Может ли ктото скопировать комментарий отдела образования и выложить сюда.
Для редакции, это видимо неподьемная проблема...
Но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции...
:-o
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1052
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.05.21 - 12:33
#3259
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Пользователь tsks не сменил аватарку и был удален. Спасибо, что напомнили

Кстати,спасибо что напомнили...
Я так-то смотрел, пользователь tsks, зарегестрировался раньше.
Так что удален должен был быть пользователь
Цитата:
таноми52:

:-o
Рс хотя по мне, не было необходимости удалять кого либо.
Но моё мнение может не совпадать с точкой зрения Редакции..
8-)
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
722
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 16.05.21 - 12:33
#3260
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Цитата:
Coopidon:
Для редакции, это видимо неподьемная проблема...

Не проблема - пожалуйста
goo_kostanaiДобрый вечер, уважаемые подписчики. В ответ на данный инцидент сообщаем, что Отделом образования города проведено выяснение всех обстоятельств сложившейся ситуации. В ходе чего, установлено, что виноваты как одна, так и другая сторона. Недопонимание сторон конфликта произошло из- за языкового барьера. На данный момент конфликт исчерпан, стороны принесли друг другу извинения. Просим всех с пониманием отнестись к ситуации и не развивать далее конфликт. Ведь и учитель, и дети осознали свои ошибки и извинились друг перед другом.
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