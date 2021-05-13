Отправлено: - 20:36

Coopidon:

Вопрос. Имеет ли отношение НГ к данному ролику? И если да, то может ли редакция прокомментировать происходящие на них события? И последствия этих событий?

Цитата:Если это действительно учитель - то и от департамента образования было бы неплохо получить коментарии.