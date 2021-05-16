Прогноз на 5 дней
ясно+30°C
  • 766 мм рт.ст.
  • 23% влажность
  • С, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 179 из 180«1...177178179180»
Ответить Новый топик
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1048
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 00:01
#2671
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну так я и спрашиваю

Так и быть!
Можешь спросить. Один вопрос-задай!
Но не больше. А то потом от твоих глупых вопросов не отвяжешься!
:lol:
Цитата:
abaika95:
Да уж исплакался весь от смеха над твоими коментами) Больно, но плачу))

Это у тебя:-) истерика началась!
Сообщи когда закончится!
;-)
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1048
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 00:17
#2672
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Сейчас ехал в такси

Ух тыж!
Это слова уже не мальчика!
Помнится уже пару недель назад сьел- свой первый стейк!
Начинаешь шиковать? Следующее что будет?
Поставишь на телефон рингтон- Владимирский централ-ветер северный? Или может насмелишься и купишь в аптеке, свой первый, пардон, condom?
:lol:
Цитата:
abaika95:
Там там таксист как всегда великий политолог делал великие прогнозы Говорит скоро в России что-то случится очень нехорошее что отразится на всех

Нда!
Кто где черпает вдохновение для информации.
Попробуй ещё пообщаться с алкашами и наркоманами! Глядишь, они тоже обладают секретной информацией!
:-o
Но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции...
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3315
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 01:09
#2673
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
экстремально

----Слабачок , радетель русского языка . Ответ слабо было дать , признать , что тоже не силен ?? Хотя уверен , ты и тут промолчишь
:-) :-)
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3315
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 01:13
#2674
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
замутим

---Все равно заболтают разные A 60 и A 95 ??Лучше в личку пишите , спокойно пообщаемся .
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3315
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 01:18
#2675
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
какую-нибудь тем

---Меня сейчас больше волнует мой сад - что и где посадить , где беседку и барбекью поставить , где лучше виноград , гранат и абрикос посадить . А споры 60 , 95 и Coopi - мне совсем не интересны .
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10341
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 03:22
#2676
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Там есть требования, некоторых случаях- в соответствии с законами, -обязан!

Вы скорее всего путаете обязанности гражданина с обязанностями организации, в которой он работает, возможно, не на своем месте. Дайте цитату из закона еще раз, разберемся. :-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10341
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 03:30
#2677
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А вот вышел в магазин то уже извините учи английский Пошел на работу учи английский Не обязуют вроде да?)

Неправда, никто мне не запретит в магазине говорить не по английски. Просто скорее всего не поймут, ну или позовут кого-то кто понимает. То же самое и с работой - запрещать никто не будет, просто скорее всего на работу не примут. Ну или примут, если непосредственный начальник понимает два языка. У меня так было. Первые 5 лет на русском на работе разговаривал))
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11872
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 08:42
#2678
Комментарий удален модератором.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13959
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 09:37
#2679
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Тебя никто не обязует на нем говорить Сиди дома и разговаривай с теликом) А вот вышел в магазин то уже извините учи английский Пошел на работу учи английский

Вот. Это именно то что не хватает казахскому языку - необходимости. Поэтому появляются куаты и такие вот педагоги несдержанные - им приходится доказывать что не нужный другим гражданам язык нужен. Такой ситуации где-то в Канаде, Бельгии или другой многоязычной стране просто невозможно представить.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11872
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 09:58
#2680
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
языки.
например в макдональдсе в Париже
на Елисейских полях ни знают ни английского, ни немецкого, ни русского.
только по французски кумекают.
правда казахский может понимают, но не знаю.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10341
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 10:47
#2681
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
только по французски кумекают.

Я в это не поверю при всем желании. В фастфуде кого только нет, и китайцы и филипинцы и студенты, которые полюбому инглиш знают. Ну не верю я что в Париже тем более в центре хотя бы один не может пары слов по английски связать. Всегда есть рядом кто-то кто переведет. Поэтому если бы у соратников Куата была цель просто купить что-то - они бы купили. Но цель то совсем другая. :oops:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11872
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 10:53
#2682
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
в это не поверю при всем желании.

можешь не верить, но лично это
было. это факт. пришлось пальцем показывать.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10341
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 10:53
#2683
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
им приходится доказывать что не нужный другим гражданам язык нужен.

Вот именно, если он станет им нужен - выучат. Если хозяин магазина берет на работу продавца без знания языка - то это проблема хозяина магазина. Пока хозяин принимает таких на работу - язык не нужен. Пока на гос берут без знания языка - он не нужен. У нас например там где нужен язык - так и пишут - прекрасные речь и письмо обязательны. А где пофиг - там не пишут. Вот как только работодатели начнут так же писать - все изменится. А капать на мозги простым продавцам - бесполезно.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10341
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 10:54
#2684
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
можешь не верить, но лично это было. это факт. пришлось пальцем показывать.

Ну и как в итоге, поели или пошли права качать?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11872
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 10:57
#2685
Комментарий удален модератором.
Профайл
Страница 179 из 180«1...177178179180»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS