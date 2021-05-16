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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 00:01
Цитата:
Так и быть!
Можешь спросить. Один вопрос-задай!
Но не больше. А то потом от твоих глупых вопросов не отвяжешься!
Цитата:
Это у тебя истерика началась!
Сообщи когда закончится!
abaika95:
Ну так я и спрашиваю
Ну так я и спрашиваю
Так и быть!
Можешь спросить. Один вопрос-задай!
Но не больше. А то потом от твоих глупых вопросов не отвяжешься!
Цитата:
abaika95:
Да уж исплакался весь от смеха над твоими коментами) Больно, но плачу))
Да уж исплакался весь от смеха над твоими коментами) Больно, но плачу))
Это у тебя истерика началась!
Сообщи когда закончится!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 00:17
Цитата:
Ух тыж!
Это слова уже не мальчика!
Помнится уже пару недель назад сьел- свой первый стейк!
Начинаешь шиковать? Следующее что будет?
Поставишь на телефон рингтон- Владимирский централ-ветер северный? Или может насмелишься и купишь в аптеке, свой первый, пардон, condom?
Цитата:
Нда!
Кто где черпает вдохновение для информации.
Попробуй ещё пообщаться с алкашами и наркоманами! Глядишь, они тоже обладают секретной информацией!
Но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции...
abaika95:
Сейчас ехал в такси
Сейчас ехал в такси
Ух тыж!
Это слова уже не мальчика!
Помнится уже пару недель назад сьел- свой первый стейк!
Начинаешь шиковать? Следующее что будет?
Поставишь на телефон рингтон- Владимирский централ-ветер северный? Или может насмелишься и купишь в аптеке, свой первый, пардон, condom?
Цитата:
abaika95:
Там там таксист как всегда великий политолог делал великие прогнозы Говорит скоро в России что-то случится очень нехорошее что отразится на всех
Там там таксист как всегда великий политолог делал великие прогнозы Говорит скоро в России что-то случится очень нехорошее что отразится на всех
Нда!
Кто где черпает вдохновение для информации.
Попробуй ещё пообщаться с алкашами и наркоманами! Глядишь, они тоже обладают секретной информацией!
Но моё мнение может не совпадать с мнением Редакции...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 01:09
Цитата:
----Слабачок , радетель русского языка . Ответ слабо было дать , признать , что тоже не силен ?? Хотя уверен , ты и тут промолчишь
alex_60:
экстремально
экстремально
----Слабачок , радетель русского языка . Ответ слабо было дать , признать , что тоже не силен ?? Хотя уверен , ты и тут промолчишь
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 01:13
Цитата:
---Все равно заболтают разные A 60 и A 95 ??Лучше в личку пишите , спокойно пообщаемся .
таноми52:
замутим
замутим
---Все равно заболтают разные A 60 и A 95 ??Лучше в личку пишите , спокойно пообщаемся .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 01:18
Цитата:
---Меня сейчас больше волнует мой сад - что и где посадить , где беседку и барбекью поставить , где лучше виноград , гранат и абрикос посадить . А споры 60 , 95 и Coopi - мне совсем не интересны .
таноми52:
какую-нибудь тем
какую-нибудь тем
---Меня сейчас больше волнует мой сад - что и где посадить , где беседку и барбекью поставить , где лучше виноград , гранат и абрикос посадить . А споры 60 , 95 и Coopi - мне совсем не интересны .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 03:22
Цитата:
Вы скорее всего путаете обязанности гражданина с обязанностями организации, в которой он работает, возможно, не на своем месте. Дайте цитату из закона еще раз, разберемся.
Coopidon:
Там есть требования, некоторых случаях- в соответствии с законами, -обязан!
Там есть требования, некоторых случаях- в соответствии с законами, -обязан!
Вы скорее всего путаете обязанности гражданина с обязанностями организации, в которой он работает, возможно, не на своем месте. Дайте цитату из закона еще раз, разберемся.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 03:30
Цитата:
Неправда, никто мне не запретит в магазине говорить не по английски. Просто скорее всего не поймут, ну или позовут кого-то кто понимает. То же самое и с работой - запрещать никто не будет, просто скорее всего на работу не примут. Ну или примут, если непосредственный начальник понимает два языка. У меня так было. Первые 5 лет на русском на работе разговаривал))
abaika95:
А вот вышел в магазин то уже извините учи английский Пошел на работу учи английский Не обязуют вроде да?)
А вот вышел в магазин то уже извините учи английский Пошел на работу учи английский Не обязуют вроде да?)
Неправда, никто мне не запретит в магазине говорить не по английски. Просто скорее всего не поймут, ну или позовут кого-то кто понимает. То же самое и с работой - запрещать никто не будет, просто скорее всего на работу не примут. Ну или примут, если непосредственный начальник понимает два языка. У меня так было. Первые 5 лет на русском на работе разговаривал))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 08:42
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Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 09:37
Цитата:
Вот. Это именно то что не хватает казахскому языку - необходимости. Поэтому появляются куаты и такие вот педагоги несдержанные - им приходится доказывать что не нужный другим гражданам язык нужен. Такой ситуации где-то в Канаде, Бельгии или другой многоязычной стране просто невозможно представить.
abaika95:
Тебя никто не обязует на нем говорить Сиди дома и разговаривай с теликом) А вот вышел в магазин то уже извините учи английский Пошел на работу учи английский
Тебя никто не обязует на нем говорить Сиди дома и разговаривай с теликом) А вот вышел в магазин то уже извините учи английский Пошел на работу учи английский
Вот. Это именно то что не хватает казахскому языку - необходимости. Поэтому появляются куаты и такие вот педагоги несдержанные - им приходится доказывать что не нужный другим гражданам язык нужен. Такой ситуации где-то в Канаде, Бельгии или другой многоязычной стране просто невозможно представить.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 09:58
языки.
например в макдональдсе в Париже
на Елисейских полях ни знают ни английского, ни немецкого, ни русского.
только по французски кумекают.
правда казахский может понимают, но не знаю.
например в макдональдсе в Париже
на Елисейских полях ни знают ни английского, ни немецкого, ни русского.
только по французски кумекают.
правда казахский может понимают, но не знаю.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 10:47
Цитата:
Я в это не поверю при всем желании. В фастфуде кого только нет, и китайцы и филипинцы и студенты, которые полюбому инглиш знают. Ну не верю я что в Париже тем более в центре хотя бы один не может пары слов по английски связать. Всегда есть рядом кто-то кто переведет. Поэтому если бы у соратников Куата была цель просто купить что-то - они бы купили. Но цель то совсем другая.
alex_60:
только по французски кумекают.
только по французски кумекают.
Я в это не поверю при всем желании. В фастфуде кого только нет, и китайцы и филипинцы и студенты, которые полюбому инглиш знают. Ну не верю я что в Париже тем более в центре хотя бы один не может пары слов по английски связать. Всегда есть рядом кто-то кто переведет. Поэтому если бы у соратников Куата была цель просто купить что-то - они бы купили. Но цель то совсем другая.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 10:53
Цитата:
можешь не верить, но лично это
было. это факт. пришлось пальцем показывать.
maxsaf:
в это не поверю при всем желании.
в это не поверю при всем желании.
можешь не верить, но лично это
было. это факт. пришлось пальцем показывать.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 10:53
Цитата:
Вот именно, если он станет им нужен - выучат. Если хозяин магазина берет на работу продавца без знания языка - то это проблема хозяина магазина. Пока хозяин принимает таких на работу - язык не нужен. Пока на гос берут без знания языка - он не нужен. У нас например там где нужен язык - так и пишут - прекрасные речь и письмо обязательны. А где пофиг - там не пишут. Вот как только работодатели начнут так же писать - все изменится. А капать на мозги простым продавцам - бесполезно.
Victor Yang:
им приходится доказывать что не нужный другим гражданам язык нужен.
им приходится доказывать что не нужный другим гражданам язык нужен.
Вот именно, если он станет им нужен - выучат. Если хозяин магазина берет на работу продавца без знания языка - то это проблема хозяина магазина. Пока хозяин принимает таких на работу - язык не нужен. Пока на гос берут без знания языка - он не нужен. У нас например там где нужен язык - так и пишут - прекрасные речь и письмо обязательны. А где пофиг - там не пишут. Вот как только работодатели начнут так же писать - все изменится. А капать на мозги простым продавцам - бесполезно.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 10:54
Цитата:
Ну и как в итоге, поели или пошли права качать?
alex_60:
можешь не верить, но лично это было. это факт. пришлось пальцем показывать.
можешь не верить, но лично это было. это факт. пришлось пальцем показывать.
Ну и как в итоге, поели или пошли права качать?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.05.21 - 10:57
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