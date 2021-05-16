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abaika95:

Ну так я и спрашиваю

abaika95:

Да уж исплакался весь от смеха над твоими коментами) Больно, но плачу))

Цитата:Так и быть!Можешь спросить. Один вопрос-задай!Но не больше. А то потом от твоих глупых вопросов не отвяжешься!Цитата:Это у тебяистерика началась!Сообщи когда закончится!