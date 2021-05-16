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≡ Акции по высадке деревьев и очистке берега Тобола провели беговые сообщества в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41528
Акции по высадке деревьев и очистке берега Тобола провели беговые сообщества в Костанае
Отправлено: 16.05.21 - 10:31
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Ребята из группы run in joy в субботу, 15 мая, во время пробежки по берегу Тобола убирали мусор - такой вид тренировки называется плоггингом. В этот же день любители бега из Kostanay runners высадили деревья в новом триатлон-парке.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11872
Re: Акции по высадке деревьев и очистке берега Тобола провели...
Отправлено: 16.05.21 - 10:31
#1
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у меня к бородатым отношение плохое.
что он хочет выразить своей бородой?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11872
Акции по высадке деревьев и очистке берега Тобола провели беговые сообщества в Костанае
Отправлено: 16.05.21 - 10:36
#2
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да еще весь в тату.

[Исправлено: alex_60, 16.05.2021 - 10:37]
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