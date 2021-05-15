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≡ WhatsApp начинает ограничивать функции у несогласных пользователей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41526
WhatsApp начинает ограничивать функции у несогласных пользователей
Отправлено: 15.05.21 - 16:33
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Согласно информации на сайте компании, в течение нескольких недель напоминание об обновлении станет неотклоняемым, и, "начиная с этого времени, функциональность WhatsApp будет ограничена до тех пор, пока вы не примете обновление".
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7972
Re: WhatsApp начинает ограничивать функции у несогласных...
Отправлено: 15.05.21 - 16:33
#1
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Цитата:
 В тексте соглашения указано, что WhatsApp как часть корпорации Facebook будет делиться со всем ее "семейством приложений" необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов.

Сноуден же уже приводил документы что все эти соц сети сотрудничают с АНБ
Так к чему кривляния то?
Написали бы прямо,мы собираем информацию о пользователях чтобы передавать ее спецслужбам США
Либо соглашайся либо помалкивай, но ты никуда не денешься мы всервоно о тебе все соберем через другую соц сеть))
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21843
WhatsApp начинает ограничивать функции у несогласных пользователей
Отправлено: 15.05.21 - 16:58
#2
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Цитата:
abaika95:
Либо соглашайся либо помалкивай,

Я - соглашусь. Пусть меня все знают.
А ты, абайка95,согласишся?... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21843
WhatsApp начинает ограничивать функции у несогласных пользователей
Отправлено: 15.05.21 - 19:48
#3
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Цитата:
abaika95:
информацию о пользователях чтобы передавать ее спецслужбам США

И на какой, крен, им, информация об абайке95, нужна?... ;-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4637
Re: WhatsApp начинает ограничивать функции у несогласных...
Отправлено: 15.05.21 - 23:09
#4
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Иногда живёшь так спокойно и никого не трогает, думаешь что ты никому не нужен, а тут бац! Оказывается нужен!
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1048
Re: WhatsApp начинает ограничивать функции у несогласных...
Отправлено: 15.05.21 - 23:43
#5
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Цитата:
drakon:
И на какой, крен, им, информация об абайке95, нужна?...

Аполитично рассуждаешь!
Ему по этой информации, зряплату начисляют. Где сколько комментов нашкрябал, какое качество комментов. Если дурость написал, или не смог пургу промести, вместо премии - секут розгами в зиндане.
:-o
Цитата:
сайлау курманов:
думаешь что ты никому не нужен, а тут бац! Оказывается нужен!

Никому ты-не нужен!
Кроме родных и близких.
А вот денюжки в твоём кармане, ох как очень многих интересуют!
:lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4637
WhatsApp начинает ограничивать функции у несогласных пользователей
Отправлено: 16.05.21 - 04:47
#6
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Не думаю чтобы ватцап интересовался моими деньгами, мне кажется их волнует больше протестная склонность персоны к бунтарства,
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