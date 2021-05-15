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≡ Ошибку в паспорте вакцинации нашел бывший министр нацэкономики РК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41526
Ошибку в паспорте вакцинации нашел бывший министр нацэкономики РК
Отправлено: 15.05.21 - 23:36
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Электронный паспорт вакцинации – это медицинская история вакцинации. Данные заполняются автоматически в соответствии с базами данных Министерства здравоохранения Казахстана. Руслан Даленов опубликовал фото своего документа - с ошибкой.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1047
Re: Ошибку в паспорте вакцинации нашел бывший министр...
Отправлено: 15.05.21 - 23:36
#1
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Цитата:
Ошибку в паспорте вакцинации нашел бывший министр нацэкономики РК

Ну пепец!
Теперь, из-за ошибки, всем кто вакцинировался, опять надо по 2 вакцины перевакцинироваться!
Вот к чему приводит одна ошибка в одной букве!
:-o
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