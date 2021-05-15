Отправлено: - 16:33

В тексте соглашения указано, что WhatsApp как часть корпорации Facebook будет делиться со всем ее "семейством приложений" необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов.

Цитата:Сноуден же уже приводил документы что все эти соц сети сотрудничают с АНБТак к чему кривляния то?Написали бы прямо,мы собираем информацию о пользователях чтобы передавать ее спецслужбам СШАЛибо соглашайся либо помалкивай, но ты никуда не денешься мы всервоно о тебе все соберем через другую соц сеть))