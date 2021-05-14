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≡ Уголовное дело руководителя терринспекции ветконтроля передано в суд в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41526
Уголовное дело руководителя терринспекции ветконтроля передано в суд в Костанае
Отправлено: 14.05.21 - 20:37
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Антикоррупционная служба Костанайской области завершила досудебное расследование в отношении руководителя Костанайской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК и направила дело в суд.
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Лесовик
§ Лесовик
(Пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
14
Re: Уголовное дело руководителя терринспекции ветконтроля...
Отправлено: 14.05.21 - 20:37
#1
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Всегда интересно смотреть на квалификацию коррупционных дел. Тут сразу и "мошенничество" и "злоупотребление должностными обязанностями" и прочие смягчающие статьи. Всё понятно-надо любыми путями смягчить наказание. Умный адвдокат СРАЗУ ЖЕ найдёт объяснение тому ,что его подзащитный НУ НЕ МОГ И НЕ В СОСТОЯНИИ БЫЛ оказать услугу или сделать что то в интересах взяткодателя. Да и тот (взяткодатель)дурак (конкретный конечно,пойдёт к ничтожеству и выкинет деньги),что ему (обличённому государством доверием и властными полномочиями)по СВОЕЙ глупости в карман насильно засовывал? Это ли не предел юридической глупости? ПОКА не будет Закона о Предательстве интересов Государства (каждый ведь госюслужащий принимает ЯКОБЫ Кдекс и потом этот Кодекс вертят на разных частях тела)не будет НИКАКОГО эффекта от всех этих структур,начинаний,умных речей и пожеланий.
У нас в Республике на сегодня БОЛЬШЕ (не верите? есть статистика)гос чиновников или корпораций созданных с гос.финансированием чем было в громадном СССР! Уверенно идём по следам СТАРШЕГО БРАТА (России):была областное руководство -стали кругом министры областного масштаба а под них-департаменты,а далее управления и вот эта чиновничья рать (которая каждый год множится как вши)имея нехилые оклады (а кормится то надо всем многочисленным родичам и НИЧЕГО не производя)диктуют свою волю,иногда (как правило перед выборами)заигрывая с населением . Ну что далее-Алга Елбасы который принял "страну в разрухе и даже без государственности . а потом вдруг 1000-500 летней историей"?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4635
Re: Уголовное дело руководителя терринспекции ветконтроля...
Отправлено: 15.05.21 - 23:05
#2
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Иногда коменты следует выдавать отдельной статьей в текущую ленту событий
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