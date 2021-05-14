Re: Уголовное дело руководителя терринспекции ветконтроля...

Отправлено: - 20:37

Всегда интересно смотреть на квалификацию коррупционных дел. Тут сразу и "мошенничество" и "злоупотребление должностными обязанностями" и прочие смягчающие статьи. Всё понятно-надо любыми путями смягчить наказание. Умный адвдокат СРАЗУ ЖЕ найдёт объяснение тому ,что его подзащитный НУ НЕ МОГ И НЕ В СОСТОЯНИИ БЫЛ оказать услугу или сделать что то в интересах взяткодателя. Да и тот (взяткодатель)дурак (конкретный конечно,пойдёт к ничтожеству и выкинет деньги),что ему (обличённому государством доверием и властными полномочиями)по СВОЕЙ глупости в карман насильно засовывал? Это ли не предел юридической глупости? ПОКА не будет Закона о Предательстве интересов Государства (каждый ведь госюслужащий принимает ЯКОБЫ Кдекс и потом этот Кодекс вертят на разных частях тела)не будет НИКАКОГО эффекта от всех этих структур,начинаний,умных речей и пожеланий.

У нас в Республике на сегодня БОЛЬШЕ (не верите? есть статистика)гос чиновников или корпораций созданных с гос.финансированием чем было в громадном СССР! Уверенно идём по следам СТАРШЕГО БРАТА (России):была областное руководство -стали кругом министры областного масштаба а под них-департаменты,а далее управления и вот эта чиновничья рать (которая каждый год множится как вши)имея нехилые оклады (а кормится то надо всем многочисленным родичам и НИЧЕГО не производя)диктуют свою волю,иногда (как правило перед выборами)заигрывая с населением . Ну что далее-Алга Елбасы который принял "страну в разрухе и даже без государственности . а потом вдруг 1000-500 летней историей"?