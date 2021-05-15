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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6921
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 13:39
Цитата:
Это типа как и дипломомЦитата:
maxsaf:
А вот чего нействительно нет в законе - так это обязанности пользоваться этими знаниями
А вот чего нействительно нет в законе - так это обязанности пользоваться этими знаниями
Это типа как и дипломомЦитата:
maxsaf:
Овладел и свободен.
Овладел и свободен.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 15:00
Цитата:
Он тебе сказал пароль, который для тебя является командой ''ФАС''! Чужой...
Но и он же проявил насилие, прям в ролике. Но это так! Мелочи -для тебя
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Определись уже! Зачем усложняешь, можешь попроще- мой господин.
Цитата:
В твоём любимом уголке наверное свободно? Иди поплачь!
abaika95:
А что он плохого сказал?
А что он плохого сказал?
Он тебе сказал пароль, который для тебя является командой ''ФАС''! Чужой...
Но и он же проявил насилие, прям в ролике. Но это так! Мелочи -для тебя
Цитата:
abaika95:
Господи
Господи
Цитата:
abaika95:
О Господи)))
О Господи)))
Цитата:
abaika95:
Ооооо Господи))
Ооооо Господи))
Определись уже! Зачем усложняешь, можешь попроще- мой господин.
Цитата:
abaika95:
Пойду кровь из глаз смою
Пойду кровь из глаз смою
В твоём любимом уголке наверное свободно? Иди поплачь!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 15:06
Весело , однако , тут .
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 15:07
Цитата:
И как бы-да! И как бы нет. Овладевать знаниями можно неопределенно долго.
Можно учить одно слово в месяц, а можно 100 слова в день. Кто мне докажет, что в том и в другом случае, я не овладеваю?
Цитата:
Ну почему?
Я жеивыше приводил ссылки. Там есть требования, некоторых случаях- в соответствии с законами, -обязан!
maxsaf:
Ну так это в данном контексте синонимы
Ну так это в данном контексте синонимы
И как бы-да! И как бы нет. Овладевать знаниями можно неопределенно долго.
Можно учить одно слово в месяц, а можно 100 слова в день. Кто мне докажет, что в том и в другом случае, я не овладеваю?
Цитата:
maxsaf:
вот чего нействительно нет в законе - так это обязанности пользоваться этими знаниями и говорить. Овладел и свободен. Говорить не обязан. как то так )
вот чего нействительно нет в законе - так это обязанности пользоваться этими знаниями и говорить. Овладел и свободен. Говорить не обязан. как то так )
Ну почему?
Я жеивыше приводил ссылки. Там есть требования, некоторых случаях- в соответствии с законами, -обязан!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 16:36
Цитата:
Наверно понравился
Как и критикам Грэмми)
Или они тоже обладают плохим вкусом?)
Цитата:
Ну как в Канаде
Знаешь ты китайский
Тебя никто не обязует на нем говорить
Сиди дома и разговаривай с теликом)
А вот вышел в магазин то уже извините учи английский
Пошел на работу учи английский
Не обязуют вроде да?)
maxsaf:
Так он случайно выбрал трек про "без резинки" для ремикса, или он ему понравился?
Так он случайно выбрал трек про "без резинки" для ремикса, или он ему понравился?
Наверно понравился
Как и критикам Грэмми)
Или они тоже обладают плохим вкусом?)
Цитата:
maxsaf:
нет в законе - так это обязанности пользоваться этими знаниями и говорить. Овладел и свободен. Говорить не обязан. как то так )
нет в законе - так это обязанности пользоваться этими знаниями и говорить. Овладел и свободен. Говорить не обязан. как то так )
Ну как в Канаде
Знаешь ты китайский
Тебя никто не обязует на нем говорить
Сиди дома и разговаривай с теликом)
А вот вышел в магазин то уже извините учи английский
Пошел на работу учи английский
Не обязуют вроде да?)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 16:39
Цитата:
Ну так я и спрашиваю
Испугалась и чемодан приготовила уже?))
Или на старте?Цитата:
Хорошо если привыкла,можешь и дальше ко мне так обращаться
Но знай я против!
Цитата:
Да уж исплакался весь от смеха над твоими коментами)
Больно, но плачу))
Это же надо было такой ягодке и ещё такое сморозитьЦитата:
Бывает но не часто
Coopidon:
Он тебе сказал пароль, который для тебя является командой ''ФАС''! Чужой..
Он тебе сказал пароль, который для тебя является командой ''ФАС''! Чужой..
Ну так я и спрашиваю
Испугалась и чемодан приготовила уже?))
Или на старте?Цитата:
Coopidon:
Зачем усложняешь, можешь попроще- мой господин.
Зачем усложняешь, можешь попроще- мой господин.
Хорошо если привыкла,можешь и дальше ко мне так обращаться
Но знай я против!
Цитата:
Coopidon:
В твоём любимом уголке наверное свободно? Иди поплачь!
В твоём любимом уголке наверное свободно? Иди поплачь!
Да уж исплакался весь от смеха над твоими коментами)
Больно, но плачу))
Это же надо было такой ягодке и ещё такое сморозитьЦитата:
Гога:
Весело , однако , тут .
Весело , однако , тут .
Бывает но не часто
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2373
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 17:32
Цитата:
Гога, ау!Давай назло им тоже какую-нибудь тему замутим
Только не забывай, что это ФЛУД!
Они уже всё вокруг засушили своими политизмами
А меж тем на дворе лето (+32).
Гога:
Весело , однако , тут .
Весело , однако , тут .
Гога, ау!Давай назло им тоже какую-нибудь тему замутим
Только не забывай, что это ФЛУД!
Они уже всё вокруг засушили своими политизмами
А меж тем на дворе лето (+32).
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 17:36
Сейчас ехал в такси
Там там таксист как всегда великий политолог делал великие прогнозы
Говорит скоро в России что-то случится очень нехорошее что отразится на всех
В Израиле будет война
И в Киргизии тоже
А ещё говорит в Казахстане ждём глобальную перастановку
И даже нашу область она затронет
Якобы к нам наш земляк вернётся акимом
И все сразу будут рады!
Не временщик же будет а наш местный!
Я не успел спросить кто именно
Он что-то пронес про то что Ленин был гриб т.к. в ссылке он ел грибы какие-то ядовитые и они просрочил у него в мозг
В итоге революцию совершил человек-гриб и это научно доказано....
Там там таксист как всегда великий политолог делал великие прогнозы
Говорит скоро в России что-то случится очень нехорошее что отразится на всех
В Израиле будет война
И в Киргизии тоже
А ещё говорит в Казахстане ждём глобальную перастановку
И даже нашу область она затронет
Якобы к нам наш земляк вернётся акимом
И все сразу будут рады!
Не временщик же будет а наш местный!
Я не успел спросить кто именно
Он что-то пронес про то что Ленин был гриб т.к. в ссылке он ел грибы какие-то ядовитые и они просрочил у него в мозг
В итоге революцию совершил человек-гриб и это научно доказано....
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6921
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 17:45
Цитата:
Да какая политика? Если коротко. То молодёжь оборзела, оно действительно так и есть.
Учителя как педагоги не справляются, теперь им нужно ещё и образование психолога иметь, да и надзирателя не помешает. Музыка пойдёт, но текст ..вно. Ну и так далее.
А жизнь тем не менее продолжается.
таноми52:
Они уже всё вокруг засушили своими политизмами
Они уже всё вокруг засушили своими политизмами
Да какая политика? Если коротко. То молодёжь оборзела, оно действительно так и есть.
Учителя как педагоги не справляются, теперь им нужно ещё и образование психолога иметь, да и надзирателя не помешает. Музыка пойдёт, но текст ..вно. Ну и так далее.
А жизнь тем не менее продолжается.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 17:57
жара однако на дворе, какие песни под гитару.
в Тоболе лежать, окрошку есть.
если экстремально, пить..сосновый бор.
[Исправлено: alex_60, 15.05.2021 - 18:29]
в Тоболе лежать, окрошку есть.
если экстремально, пить..сосновый бор.
[Исправлено: alex_60, 15.05.2021 - 18:29]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 18:10
Цитата:
---А это как , позвольте узнать ??Это что-то новое ??
alex_60:
экстримально
экстримально
---А это как , позвольте узнать ??Это что-то новое ??
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 18:31
интересно попугаи улетают в жаркие страны, или так в сарайках и зимуют.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 18:32
ждем ответа главного попугая.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21843
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 21:44
Цитата:
Это,которого Юджин, на фотке - выставил?...
С лопатой в руках и при галстуке?...
На посадке деревьев?...
abaika95:
Якобы к нам наш земляк вернётся акимом
Якобы к нам наш земляк вернётся акимом
Это,которого Юджин, на фотке - выставил?...
С лопатой в руках и при галстуке?...
На посадке деревьев?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 22:10
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