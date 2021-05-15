Пандемия вынудила нас вводить массовые ограничения. Нас всех преследовали и штрафовали за отсутствие маски или неправильное ее ношение. Сейчас эта история поутихла, зато вопрос вакцинации из теоретической плоскости перешел в практическую. Читать новость
maxsaf: Насколько я понял, именно сильная имунная система, а точнее ее чрезмерно сильный ответ - это и убивает.
Тут соглашусь, в прошлом году в марте месяце выбежал на очередную пробежку. Обычно бегал за городом, но в тот раз по улицам города решил побегать. Так, ничего не предвещало беды, бегу себе потихоньку и возле 15 магазина мужик прямо на меня чихнул. Тогда же ажиотаж был, быстро прибежал домой, душ принял и всю одежду минут 20 кипятил. Благо тогда не работал, позволил себе более 10 дней на карантине находится. Возможно иммунитет вирус победил, а может вообще не заразился.
ну, лично я не буду делать прививку исходя из того, что нет никакой гарантии, что после нее (даже если оптимистично верить) коронавирус обойдет меня стороной. Он то изначально мог повторно заражать, а последние мутации только усилили возможность противостоять антителам, следовательно не вижу смысла подсаживать в свой организм эту заразу самостоятельно
Почему то тяжело болели и умирали люди которые как раз вели здоровый образ жизни,занимались спортом. Практически не болеют люди очень много курящие.Знала одного костанайца который каждый день нырял зимой в прорубь..никогда не болел простудными...а от короны кто мог подумать за два дня кровь свернулась и нет человека.Рулетка!
Вчера умора была. Прям с утра нам объявили, что в течение часа в нашу контору прибудет...аким! С разговором за вакцинацию...Не знаю правда, аким чего... Костаная, Затобольска, района, области... В преддверие такого важного мероприятия женская половина начала прятать чайник, вазу с конфетами, двигать мебель, расставлять антисептики и прихорашиваться масками... Попросили меня не задавать много вопросов... переживали видимо за душевное состояние акима. А он взял...и не приехал! В общем-то не очень-то и хотелось... как нам, так и ему. Правда, один вопрос гложет.. компетентен ли аким чего бы-то ни было в вопросах вакцинации?
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