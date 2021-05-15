Отправлено: - 15:07

maxsaf:

Ну так это в данном контексте синонимы

maxsaf:

вот чего нействительно нет в законе - так это обязанности пользоваться этими знаниями и говорить. Овладел и свободен. Говорить не обязан. как то так )

Цитата:И как бы-да! И как бы нет. Овладевать знаниями можно неопределенно долго.Можно учить одно слово в месяц, а можно 100 слова в день. Кто мне докажет, что в том и в другом случае, я не овладеваю?Цитата:Ну почему?Я жеивыше приводил ссылки. Там есть требования, некоторых случаях- в соответствии с законами, -обязан!