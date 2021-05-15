Прогноз на 5 дней
переменная облачность+31°C
  • 765 мм рт.ст.
  • 16% влажность
  • ЮЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 178 из 178«1...176177178
Ответить Новый топик
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6920
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 13:39
#2656
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А вот чего нействительно нет в законе - так это обязанности пользоваться этими знаниями

Это типа как и дипломомЦитата:
maxsaf:
Овладел и свободен.

:lol:
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1044
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 15:00
#2657
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А что он плохого сказал?

Он тебе сказал пароль, который для тебя является командой ''ФАС''! Чужой...
Но и он же проявил насилие, прям в ролике. Но это так! Мелочи -для тебя
:lol:
Цитата:
abaika95:
Господи

Цитата:
abaika95:
О Господи)))

Цитата:
abaika95:
Ооооо Господи))

Определись уже! Зачем усложняешь, можешь попроще- мой господин.
:-o
Цитата:
abaika95:
Пойду кровь из глаз смою

В твоём любимом уголке наверное свободно? Иди поплачь!
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3312
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 15:06
#2658
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Весело , однако , тут .
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
1044
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 15:07
#2659
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну так это в данном контексте синонимы

И как бы-да! И как бы нет. Овладевать знаниями можно неопределенно долго.
Можно учить одно слово в месяц, а можно 100 слова в день. Кто мне докажет, что в том и в другом случае, я не овладеваю?
Цитата:
maxsaf:
вот чего нействительно нет в законе - так это обязанности пользоваться этими знаниями и говорить. Овладел и свободен. Говорить не обязан. как то так )

Ну почему?
Я жеивыше приводил ссылки. Там есть требования, некоторых случаях- в соответствии с законами, -обязан!
;-)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7971
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 16:36
#2660
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Так он случайно выбрал трек про "без резинки" для ремикса, или он ему понравился?

Наверно понравился
Как и критикам Грэмми)
Или они тоже обладают плохим вкусом?)
Цитата:
maxsaf:
нет в законе - так это обязанности пользоваться этими знаниями и говорить. Овладел и свободен. Говорить не обязан. как то так )

Ну как в Канаде
Знаешь ты китайский
Тебя никто не обязует на нем говорить
Сиди дома и разговаривай с теликом)
А вот вышел в магазин то уже извините учи английский
Пошел на работу учи английский
Не обязуют вроде да?)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7971
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 16:39
#2661
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Он тебе сказал пароль, который для тебя является командой ''ФАС''! Чужой..

Ну так я и спрашиваю
Испугалась и чемодан приготовила уже?))
Или на старте?Цитата:
Coopidon:
Зачем усложняешь, можешь попроще- мой господин.

Хорошо если привыкла,можешь и дальше ко мне так обращаться
Но знай я против!
Цитата:
Coopidon:
В твоём любимом уголке наверное свободно? Иди поплачь!

Да уж исплакался весь от смеха над твоими коментами)
Больно, но плачу))
Это же надо было такой ягодке и ещё такое сморозитьЦитата:
Гога:
Весело , однако , тут .

Бывает но не часто
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2373
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 17:32
#2662
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Весело , однако , тут .


Гога, ау!Давай назло им тоже какую-нибудь тему замутим:-)
Только не забывай, что это ФЛУД!
Они уже всё вокруг засушили своими политизмами :-(
А меж тем на дворе лето (+32).

Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7971
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 17:36
#2663
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас ехал в такси
Там там таксист как всегда великий политолог делал великие прогнозы
Говорит скоро в России что-то случится очень нехорошее что отразится на всех
В Израиле будет война
И в Киргизии тоже
А ещё говорит в Казахстане ждём глобальную перастановку
И даже нашу область она затронет
Якобы к нам наш земляк вернётся акимом
И все сразу будут рады!
Не временщик же будет а наш местный!
Я не успел спросить кто именно
Он что-то пронес про то что Ленин был гриб т.к. в ссылке он ел грибы какие-то ядовитые и они просрочил у него в мозг
В итоге революцию совершил человек-гриб и это научно доказано....
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6920
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 17:45
#2664
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Они уже всё вокруг засушили своими политизмами

Да какая политика? Если коротко. То молодёжь оборзела, оно действительно так и есть.
Учителя как педагоги не справляются, теперь им нужно ещё и образование психолога иметь, да и надзирателя не помешает. Музыка пойдёт, но текст ..вно. :lol: Ну и так далее. ;-)
А жизнь тем не менее продолжается. 8-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11862
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 17:57
#2665
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
жара однако на дворе, какие песни под гитару.
в Тоболе лежать, окрошку есть.
если экстремально, пить..сосновый бор.

[Исправлено: alex_60, 15.05.2021 - 18:29]
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3312
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 18:10
#2666
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
экстримально

---А это как , позвольте узнать ??Это что-то новое ??
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11862
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 18:31
#2667
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно попугаи улетают в жаркие страны, или так в сарайках и зимуют.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11862
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.05.21 - 18:32
#2668
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ждем ответа главного попугая.
Профайл
Страница 178 из 178«1...176177178
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 8
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS